Intelligenza artificiale | un Hal 9000 per il 2021 | ci lavora TracLabs

La sfida di Oppo : "Nei nostri smartphone l'Intelligenza artificiale al servizio dell'estetica" : Il presidente di Oppo Europe spiega la filosofia che ha ispirato la linea RX più delle altre: "Offrire la perfetta combinazione di design e tecnologia"

La vita sulle astronavi del futuro sarà molto complessa ma ci aiuterà l’Intelligenza Artificiale. È allo studio il moderno HAL 9000 : Arriverà il giorno in cui non potremo fare a meno delle Intelligenze Artificiali. Per esempio, quando avremo la necessità di monitorare e amministrare ambienti complessi, come le astronavi o le colonie umane su Marte. Ci servirà un sistema intelligente in grado di gestire tutti i sistemi e interagire con le persone. Una sorta di HAL 9000, l’Intelligenza Artificiale del film 2001: Odissea nello spazio. Probabilmente chi ricorda il film avrà ...

Huawei Mate 20 - l’Intelligenza artificiale al servizio dell’eleganza : Huawei ha deciso di realizzare lo smartphone perfetto per diventare il compagno preferito di tutti. Ha preso un bel bagaglio di intelligenza artificiale, tre fotocamere potentissime e una batteria praticamente infinita, li ha messi insieme e ha confezionato Huawei Mate 20, l’ultimo arrivato tra gli smartphone top di gamma del brand asiatico e rappresentante numero uno della famiglia Mate 20, composta da altri due dispositivi: Huawei Mate ...

Il primo spazzolino al mondo con Intelligenza artificiale è ora disponibile all’acquisto! : Ricordate quando vi parlammo del Babahu X1? Il primo spazzolino al mondo dotato di Intelligenza Artificiale? Bene, ora la sua campagna su Indiegogo è giunta al termine, ed il Babahu X1 è pronto per entrare nelle nostre mani! Premendo leggi di più...

American Horror Story 9 tra cannibali - alieni e Intelligenza artificiale? I primi indizi sul tema della prossima stagione : Quello di ieri è stato il primo mercoledì senza la serie cult di Ryan Murphy ma fan Americani pensano già ad American Horror Story 9. Ora che l'ottava stagione si è ormai conclusa negli Usa mentre il pubblico italiano ha iniziato la sua maratona proprio una paio di settimane fa su Fox sempre al mercoledì sera, non possiamo far altro che pensare al futuro. Cosa vedremo e quali sono gli indizi che il "genio del male" ha disseminato in giro ...

Radiomica e Intelligenza artificiale per predire le malattie : Napoli, 20 nov., askanews, - "Radiomica", un termine sempre più usato nel campo della diagnostica; se ne è parlato al convegno "Radiomica, il futuro è qui", organizzato alla città della scienza di ...

Intelligenza artificiale : startup di finanza crea il maestro di sci virtuale : ... e ciò mi ha permesso di entrare in contatto con il coding, le statistiche e la scienza dei dati. Mi ha intrigato l'idea di poter utilizzare le stesse tecniche per cercare di capire i dati che mi ...

Intelligenza artificiale - a Roma roadshow per progetti innovativi : Roma, askanews, - Terza tappa a Roma per il roadshow di Ai WorkLab 2.0, il programma di incubazione sull'Intelligenza artificiale realizzato da LVenture Group, in partnership con American Express, ...

Intelligenza artificiale contro le buche stradali - non ci sono più scuse : Le buche stradali sono una piaga che va ben oltre i confini italiani. È di poche ore fa la notizia che un’azienda statunitense ha messo a punto addirittura un’Intelligenza artificiale per monitorarle. L’idea di per sé è piuttosto semplice: una vettura attrezzata con una webcam (ma andrebbe bene anche uno smartphone con la telecamera puntata sul manto stradale) percorre le strade e le filma. I video vengono caricati su server ...

Quali sono le regole dell’Europa per un’Intelligenza artificiale democratica : (Foto: MANJUNATH KIRAN/AFP/Getty Images) L’Europa si prepara alla stagione dell’intelligenza artificiale (Ai). E non si può parlarne senza pensare alla questione etica. Poiché l’intelligenza artificiale potrà prendere decisioni autonome dall’uomo, è fondamentale che le regole etiche, oltre a quelle normative, siano condivise da tutti per porre le basi di uno sviluppo positivo e senza distorsioni che duri negli anni a venire. ...

Così l'Intelligenza artificiale potenzierà disinformazione e cyber attacchi di Mosca : ... includendo un grande sforzo occidentale in termini di competenze e formazione di esperti, ; e sul coinvolgimento di attori privati e del mondo della ricerca che valutino le conseguenze a breve e ...

Intelligenza artificiale tra uomini e macchine : un robot ci insegnerà : Scrivono i due autori nella presentazione del libro: "Dopo il fuoco e la ruota, il digitale; ecco una rivoluzione che potrebbe aiutarci a vivere in un mondo migliore o farci sprofondare in una ...

Ma la nuova Guerra Fredda si combatte sul dominio dell’Intelligenza artificiale : Quando AlphaGo, macchina di Intelligenza artificiale (AI) progettata da Google per l’ancestrale gioco della dama cinese Go, ha vinto per la prima volta contro un Gran Maestro, Ke Jie, il campione battuto, si è commosso: «Il computer ha fatto mosse non umane, mai viste prima». ...

Huawei ha lanciato la piattaforma di sviluppo di Intelligenza artificiale HiAI 2.0 : Huawei ha annunciato il lancio di HiAI 2.0, una piattaforma di sviluppo di intelligenza artificiale. Ecco tutti i dettagli L'articolo Huawei ha lanciato la piattaforma di sviluppo di intelligenza artificiale HiAI 2.0 proviene da TuttoAndroid.