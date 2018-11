calcioweb.eu

: Infortunio #Dalbert, si ferma il terzino brasiliano dell'#Inter - CalcioWeb : Infortunio #Dalbert, si ferma il terzino brasiliano dell'#Inter - GruppoEsperti : - RakovEV : RT @it_inter: Infortunio alla coscia sinistra, 15-20 giorni di stop per #Dalbert Sky -

(Di giovedì 22 novembre 2018) È emergenza terzini in casa Inter: nell’allenamento di oggi si è infortunato. Dopo gli accertamenti, che hanno evidenziato una distrazione al gemello mediale della gamba sinistra, la società nerazzurra ha spiegato che ”le sue condizioni saranno rivalutate la prossima settimana”. Ilsalterà così sicuramente la gara di sabato con il Frosinone e rischia di essere out anche per le gare contro Roma e Juventus, in programma nella prima settimana di dicembre. Dopo lo stop di Vrsaljko, altra tegola per Spalletti.SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALE LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU CALCIOWEBL'articolo, siildell’Inter CalcioWeb.