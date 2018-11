Influenza | casi in aumento | 373mila italiani colpiti

meteoweb.eu

(Di giovedì 22 novembre 2018) Aumentano idi sindromele: secondo l’ultimo bollettino della rete Influnet, nella settimana dal 12 al 18 novembre sono stati circa 112.000 glidai virus, per un totale dall’inizio della sorveglianza di circa 373.000. L’attività dei virusli – riporta l’Istituto superiore di sanità – è ancora ai livelli di base: il valore dell’incidenza totale è pari a 1,86per mille assistiti. I piùfinora sono i bambini piccoli: nella fascia di età 0-4 anni l’incidenza è pari a 4,32per mille assistiti, mentre a 5-14 anni si scende a 1,69 per mille; nella fascia 15-64 anni il dato è di 1,96 per mille e tra gli over 65 anni a 1,15per mille assistiti. L'articoloinMeteo Web.