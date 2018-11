India | vuole convertire gli indigeni dell' isola di North Sentinel Island | ucciso

Blastingnews

(Di giovedì 22 novembre 2018) Era convinto di avere una missione che, secondo lui, sarebbe riuscito a portare a termine. John Allen Chau, un missionario americano di 27 anni, di Vancouver, nello stato di Washington, è mortodaglidi. Si tratta di uno dei posti più pericolosi del mondo. E' infatti vietato avvicinarsi all', in quanto la popolazione che vi abita, iesi appunto, non gradiscono gli stranieri. Tale popolazione nonavere contatti con la civiltà, e rifiuta categoricamente ogni intrusione. Anche importanti emittenti televisive hanno provato a documentare la tribù, ma pure a questi ultimi non è andata benissimo. L'si trova al largo'arcipelagoe Isole Andamane, di cui fa parte, al largoa costana, nel Pacifico. Giovane aggredito e legato con una corda Secondo quanto si apprende dal quotidiano britannico Daily Mail, che ...