Incidente Sophia Floersch | parla il coach | ' Ho pensato subito al peggio | all' inizio ho

F3 – Incidente Sophia Floersch : le prime IMMAGINI dall’ospedale di Macao [VIDEO] : Sophia Floersch aggiorna tutti i suoi fan con delle Storie Instagram dall’ospedale di Macao tre giorni dopo il terribile Incidente in gara Sono ancora bene impresse nella mente di tutti le IMMAGINI terribili del tremendo volo di domenica mattina al Gp di Macao di F3 di Sophia Floersch. La 17enne pilota tedesca è stata protagonista di un Incidente spaventoso, che le ha causato la frattura della settima vertebra cervicale. Lunedì ...

F3 – Incidente Sophia Floersch : “funzioni nervose vitali reagiscono bene” - gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni della 17enne : Dalle condizioni della pilota alle cause dell’Incidente di domenica al Gp di Macao: il team principal van Amersfoort commenta quanto accaduto a Sophia Floersch “Il monitoraggio mostra che le funzioni nervose vitali reagiscono bene, quindi i primi segnali danno una prospettiva positiva per il suo recupero. L’operazione è stata difficile, speriamo di rivederla presto al suo posto, in una macchina da corsa“. Sono le ...

F3 – Incidente Sophia Floersch : gli ultimi aggiornamenti sono positivi - dall’ospedale di Macao arrivano buone notizie : arrivano buone notizie: Sophia Floersch muove gli arti dopo l’operazione di 11 ore per la frattura della settima vertebra cerebrale E’ durato circa 11 ore l’intervento a cui si è dovuta sottoporre Sophia Floersch, la 17enne pilota tedesca protagonista del terribile Incidente di domenica mattina al Gp di Macao di F3. Un volo terribile, dopo il quale la giovane pilota è apparsa subito cosciente, ma è stata immediatamente ...

La pilota Sophia Flörsch - coinvolta domenica in un brutto Incidente in Formula 3 - non resterà paralizzata : La pilota tedesca Sophia Flörsch, coinvolta domenica in un brutto incidente durante una gara di Formula 3 a Macao, non resterà paralizzata come si era inizialmente temuto. Flörsch, che ha 17 anni, è stata sottoposta lunedì a 10 ore di

Sophia Floersch operata dopo l'Incidente in Formula 3 : 'Il midollo non è danneggiato' : È durato 11 ore ed è andato bene il delicato intervento sulla pilota, rimasta coinvolta in un terrbile incidente durante il Gp di F3 a Macao. La buona notizia, riferita ai media dal padre, è però che il midollo spinale non sembra essere stato danneggiato, ma ci sia solo la frattura della settima vertebra cervicale--Un lungo intervento chirurgico per ridurre la frattura spinale che ha riportato dopo il bruttissimo incidente in cui è rimasta ...

F3 – Incidente Macao - operazione terminata dopo 11 ore : Sophia Floersch in terapia intensiva - gli ultimi aggiornamenti : E’ terminato dopo ben 11 ore l’intervento chirurgico a cui è stata sottoposta oggi Sophia Floersch: le prime parole del padre Alexander dopo l’operazione E’ finalmente terminato, dopo undici lunghissime ore, l’intervento a cui è stata sottoposta Sophia Floersch dopo il terribile Incidente di ieri al Gp di Macao di F3. La 17enne pilota tedesca, cosciente sin dai primi momenti successivi all’Incidente , è ...

Incidente a Sophia Floersch : esclusa le lesione del midollo spinale per la tedesca. La FIA apre un’indagine : Una macchina impazzita che va schiantarsi a 276 km/h fuori dalla pista. Un’immagine terrificante quella a cui abbiamo assistito nel corso del GP di Macao di F3 e che ha avuto per protagonista la tedesca Sophia Floersch. La 17enne el Team van Amersfoort, secondo quanto riportano i media tedeschi, non avrebbe subito la lesione del midollo spinale e la lunga operazione alla quale si è sottoposta ha dato esito positivo. “Sophia è ora ...

