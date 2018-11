Incidente con scooter rubato | conducente in ospedale | denunciato

Alessandro Sallusti : 'Governo appiccicato con lo scotch - presto un Incidente lo metterà in crisi' : La maggioranza è andata sotto sull'anti-corruzione. Matteo Salvini minimizza ma Alessandro Sallusti , in diretta da Giovanni Floris a DiMartedì , su La7 , commenta in modo feroce: 'Immagino che presto ...

Schumacher - l’intervista inedita a due mesi dall’Incidente : “Con la Ferrari nel 2000 il mio mondiale più bello” : Sulle condizioni di Michael Schumacher c’è il massimo riserbo, tuttavia oggi la famiglia, sul sito ufficiale del campione tedesco, ha pubblicato un’intervista esclusiva registrata il 30 ottobre del 2013, cioè due mesi prima del terribile sulle piste da sci a Méribel, in Francia, avvenuto il 29 dicembre dello stesso anno. “Il titolo mondiale più emozionante è stato quello con la Ferrari, nel 2000, dopo la vittoria di Suzuka. ...

Kubica torna in Formula 1 a otto anni dal terribile Incidente. Correrà con la Williams : Se ne parlava da tempo. Ora è ufficiale. Robert Kubica ce l'ha fatta. Ad oltre otto anni dall'incidente nei rally che ne bloccò la carriera, il pilota polacco torna in Formula Uno. Con la Williams , ...

Michael Schumacher prima dell Incidente 'La prima vittoria con la Ferrari l emozione più forte' : In questa intervista, il sette volte campione del mondo ha risposto alle domande dei tifosi in ambito sportivo. 'Schumi' ha risposto in un video alle domande sui suoi rivali più forti, su chi ...

Conte - anticorruzione? Ieri un Incidente : ANSA, - ROMA, 21 NOV - "Sull'anticorruzione stiamo trovando una soluzione. Quello di Ieri è stato un incidente di percorso, ma il governo è compatto nel portare a compimento questo provvedimento che è ...

Sul viale Europa a Messina : gravissimo Incidente - di una moto contro un'auto : Nel pomeriggio di oggi in viale Europa, ad incrocio con la via Risorgimento a Messina, si è verificato un gravissimo incidente stradale causato da una mancata precedenza. L'impatto, è avvenuto tra una ...

F3 – Incidente Sophia Floersch : “funzioni nervose vitali reagiscono bene” - gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni della 17enne : Dalle condizioni della pilota alle cause dell’Incidente di domenica al Gp di Macao: il team principal van Amersfoort commenta quanto accaduto a Sophia Floersch “Il monitoraggio mostra che le funzioni nervose vitali reagiscono bene, quindi i primi segnali danno una prospettiva positiva per il suo recupero. L’operazione è stata difficile, speriamo di rivederla presto al suo posto, in una macchina da corsa“. Sono le ...

Maltempo - Incidente in Calabria : forti raffiche di vento colpiscono treno - feriti : forti raffiche di vento hanno causato feriti stamani sul treno locale Catanzaro Lido–Crotone all’altezza della stazione di Roccabernarda: il vento ha sballottato il convoglio che però è rimasto sui binari. Diversi finestrini sono andati in frantumi: tra i passeggeri vi sono alcuni feriti, due dei quali portati in ospedale, ma nessuno, secondo quanto riferito dai vigili del fuoco, in modo grave. Sul posto oltre ai vigili del fuoco del ...

Incidente in centro storico Modica : Ruffino chiede Conferenza di Servizio : Dopo la tragedia sfiorata in centro storico a Modica si cerca una soluzione perchè non si ripetano episodi simili. Intervento del consigliere Ruffino

Incidente a Modica - il conducente positivo al test alcoolemico : Nella notte del 18 novembre scorso, personale del Commissariato di Polizia in servizio di volante interveniva in pieno centro cittadino corso Umberto I, zona antistante il duomo di San Pietro per ...

Arijana Seferi morta in un Incidente a Villarotta : era in auto con il padre : Tragedia della strada a Luzzara in provincia di Reggio Emilia. Arijana Seferi è morta in un sinistro stradale su strada

Incidente ad Anzola - muore a 40 anni - Tre feriti e il conducente in fuga : Ancola dell'Emilia , Bologna, , 19 novembre 2018 - Tragico Incidente intorno a mezzanotte e mezza in via Lunga, ad Anzola dell'Emila. A morire nello schianto dell'Alfa 147 un uomo di 40 anni mentre ...

Napoli - cade dal balcone bimbo di 9 anni : è grave - si indaga sulla dinamica dell'Incidente : Un vero e proprio dramma quello che si è verificato nella provincia di Napoli nelle scorse ore, precisamente nel quartiere di Posillipo intorno alle ore 17.00 di domenica 18 novembre, dove un bambino di appena nove anni è accidentalmente precipitato dal balcone dell'abitazione della sua famiglia, sito al secondo piano di un palazzo in via Nevio. Secondo quanto riferisce il noto sito Fanpage.it, infatti, a seguito dell'incidente domestico, il ...