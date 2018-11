Incidente col bus | tre morti | il doppio selfie | prima e dopo | di un passeggero diventa

Anticorruzione - Governo battuto. Salvini : “Incidente di percorso” ma Colletti (M5S) : “Sono stati i leghisti” : Matteo Salvini esce dal consiglio dei ministri e ci mette la faccia in prima persona dopo il voto che ha mandato sotto la maggioranza nell’aula di Montecitorio sul Ddl Anticorruzione sull’emendamento che modificai reato di peculato a firma dell’ex M5S Catiello Vitiello. “E’ stato un incidente di percorso che avrà come risultato che il decreto (in verità si tratta di un disegno di Legge, ndr) Anticorruzione verrà approvato prima del ...

Sophia Floersch - la pilota 17enne è una miracolata : l'Incidente choc - l'intervento chirurgico di 11 ore - gli arti che si muovono ancora Ecco ... : Il mondo intero ha visto quello che è successo e possiamo solo ringraziare Dio che Sophia Floersch se la cavi con lesioni relativamente leggere. I nostri pensieri vanno anche alle altre persone ...

Maltempo - Incidente in Calabria : forti raffiche di vento colpiscono treno - feriti : forti raffiche di vento hanno causato feriti stamani sul treno locale Catanzaro Lido–Crotone all’altezza della stazione di Roccabernarda: il vento ha sballottato il convoglio che però è rimasto sui binari. Diversi finestrini sono andati in frantumi: tra i passeggeri vi sono alcuni feriti, due dei quali portati in ospedale, ma nessuno, secondo quanto riferito dai vigili del fuoco, in modo grave. Sul posto oltre ai vigili del fuoco del ...

Maltempo - Incidente in Calabria : forti raffiche di vento colpiscono treno - feriti : forti raffiche di vento hanno causato feriti stamani sul treno locale Catanzaro Lido–Crotone all’altezza della stazione di Roccabernarda: il vento ha sballottato il convoglio che però è rimasto sui binari. Diversi finestrini sono andati in frantumi: tra i passeggeri vi sono alcuni feriti, due dei quali portati in ospedale, ma nessuno, secondo quanto riferito dai vigili del fuoco, in modo grave. Sul posto oltre ai vigili del fuoco del ...

F3 - terribile Incidente al Gp di Macao. Le gare sono pericolose? Certo - fa parte del gioco : Un incidente terribile che impressiona osservando le immagini disponibili sui social grazie ad alcuni spettatori che dalla tribuna hanno filmato quanto accaduto e condiviso in rete. La gara di Macao è un appuntamento che gli appassionati del motorsport attendono ogni anno per la spettacolarità dell’evento, forse unico nel suo genere. Si corre su un tracciato cittadino nella località di Macao (in Cina) dal 1954, dove nel corso dello stesso fine ...

F3 – Incidente Macao : frattura alla colonna vertebrale per Sophia Floersch - la 17enne operata : Sophia Floersch operata: intervento chirurgico a buon fine dopo il terribile schianto di ieri al Gp di Macao di F3 Momenti di terrore ieri mattina durante il Gp di Macao: l’Incidente di Sophia Floersch ha allarmato tutti gli addetti ai lavori di F3 e gli appassionati del mondo dei motori. La vettura della 17enne tedesca è stata letteralmente sparata fuori pista a tutta velocità ed è finita violentemente contro le barriere. 5 le ...

Napoli - Incidente sullo svincolo A1/A3 e 4 chilometri di coda in autostrada : Code chilometriche in autostrada e niente traffico in città. È il paradosso del lunedì mattina napoletano: se le strade interne della città non sono mai state così...

GR : conducente ferito in Incidente spettacolare a Bivio : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

F1 – Che rischio nelle qualifiche - Incidente evitato per miracolo : Hamilton rischia grosso [VIDEO] : Lewis Hamilton troppo distratto in pista nelle qualifiche del Gp del Brasile: incidente pericolosissimo evitato per miracolo, ma il britannico adesso rischia E’ in corso il Q2 delle qualifiche del Gp del Brasile, penultimo appuntamento della stagione 2018 di F1. Lewis Hamilton ha già festeggiato per il suo quinto titolo Mondiale, vinto matematicamente dopo il Gp del Messico di due settimane fa, ma non ha perso la fame di vittoria. Il ...

Incidente per Ariana Grande durante il debutto in diretta di 'Thank U - Next' per colpa dei tacchi alti : Ariana Grande ha presentato nello show di Ellen DeGeneres il suo nuovo singolo 'Thank U, Next'. La cantante durante l'esibizione , a causa dei tacchi vertiginosi, stava rischiando un...

Asti - Rosa muore per un Incidente sulla strada che aveva denunciato come troppo pericolsa : Rosa Marchisio, 80 anni, è morta ieri ad Asti in un incidente lungo una strada di cui aveva sovente denunciato la pericolosità.Continua a leggere

Sci alpino - lo svizzero Gian Luca Barandun muore in un Incidente col parapendio : Barandun aveva debuttato in Coppa del Mondo nella combinata di Wengen del gennaio 2017. Nel circuito aveva preso parte a 17 gare tra superG, discesa e combinata, piazzandosi nono in quest'ultima ...

Sci : Incidente col parapendio - morto lo svizzero Gian Luca Barandun : Barandun aveva debuttato in Coppa del Mondo nella combinata di Wengen del gennaio 2017. Nel circuito aveva preso parte a 17 gare tra superG, discesa e combinata, piazzandosi nono in quest'ultima ...

Roma - Incidente di caccia : muore con colpo di fucile sparato dall'amico : incidente di caccia nelle campagne di Guidonia, nel territorio di Roma: un uomo di 66 anni è stato centrato da un colpo di arma da fuoco partito dal fucile di un amico con cui era uscito per la ...