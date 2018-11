Incendi in California | decine di morti e centinaia di dispersi | il fumo arriva fino a New

meteoweb.eu

(Di giovedì 22 novembre 2018) Il denso fumo generato dagli incendi che hanno devastato la California ha raggiunto la costa orientale degli Stati Uniti. Un'insolita nebbia ha velato ieri i cieli di New York e Washington. "Wow. Vedevo che il tramonto di New York sembrava diverso e avrei dovuto capire. Il fumo degli incendi è nell'aria, direttamente dalla California," ha twittato Kathryn Prociv, esperta meteo del Today Show. Secondo l'ultimo bilancio officiale, è salito a 84 il numero delle vittime dei roghi. Scende a 560 il numero delle persone ancora disperse. Wow. I knew tonight's sunset over New York City seemed different, and I should've realized! Wildfire smoke is in the air, all the way from California. Observation and map via @GarySzatkowski + my photo along the Hudson River. #NYwx pic.twitter.com/8OHxx6QNsw — Kathryn Prociv (@KathrynProciv) 19 novembre 2018