In difesa della pelle

Ministero della difesa del Belgio crea unità d'èlite di donne soldato - : Nelle forze armate belghe sarà istituita un'unità di forze speciali composta esclusivamente da militari donne entro la fine del 2019 e l'inizio del 2020, segnala RTBF. "Le forze armate intendono ...

A difesa della quinta stella : "Se temo le domande? Magari me le facessero, non vedo l'ora". È un Sergio Costa infuriato quello che vede i dispacci di agenzia nei quali Matteo Salvini continua a ribadire la sua accelerazione sulla costruzione di nuovi inceneritori. Tema lontanissimo dall'agenda del ministro dell'Ambiente, come da quella di tutto il Movimento 5 stelle. Una polemica nata giovedì tra i due vicepremier e protrattasi per tutto il giorno seguente, che ...

Maltempo Liguria : prorogati ad aprile i termini per gli interventi a difesa della costa : La Giunta regionale della Liguria, su proposta dell’assessore al Demanio Marco Scajola, ha dato il via libera alla proroga dei termini per i Comuni costieri per l’utilizzo dei fondi per gli interventi di riqualificazione, difesa della costa. Si tratta di stanziamenti assegnati annualmente da parte di Regione Liguria: la norma regionale prevede infatti che ogni anno vengano assegnati ai Comuni costieri i contributi derivanti dall’imposta ...

Israele - si dimette il ministro della difesa Lieberman : “Cessate il fuoco è una resa al terrorismo”. Ipotesi elezioni anticipate : Il governo di Benjamin Netanyahu vacilla dopo l’ultimo colpo assestato dal falco Avigdor Lieberman. Il ministro israeliano della Difesa ha annunciato le dimissioni (che avranno valore effettivo tra 48 ore) durante una riunione con i deputati del suo partito. La notizia non potrebbe arrivare in un momento peggiore per il Primo ministro d’Israele, impegnato sul fronte Hamas, e potrebbe far capitolare il Governo, portando alle elezioni ...

Il ministro della difesa israeliano Avigdor Lieberman ha annunciato le sue dimissioni : Il ministro della Difesa israeliano Avigdor Lieberman ha annunciato le sue dimissioni per dissensi sulla tregua con Hamas. Dopo i lanci di razzi e bombe tra fazioni palestinesi della Striscia di Gaza, fra cui soprattutto Hamas, e l’esercito di Israele iniziati