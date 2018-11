In arrivo gli occhiali smart Spectacles 3 0 | con due fotocamere e realtà aumentata in

Allerta Meteo - nuova sciroccata in arrivo : Venerdì 23 Novembre di forte maltempo al Nord - tanta neve sulle Alpi [MAPPE e DETTAGLI] : 1/15 ...

L’Amica Geniale al via su Rai1 dal 27 novembre come “punto di arrivo della fiction Rai” : i dettagli della conferenza stampa : Finalmente niente più slittamenti, niente attese, L'Amica Geniale sta per prendere posto nel prime time di Rai1 a partire dal 27 novembre prossimo per ben quattro serate e sarà allora che il pubblico si troverà davanti alla maestà di questa trasposizione televisiva di una quadrilogia nota in tutto il mondo. Questa mattina la Rai, Saverio Costanzo e i rappresentati della grande macchina produttiva hanno presentato la fiction co prodotta con ...

Proroga in arrivo per gli idonei? : La sorte degli idonei dei concorsi pubblici si decide proprio in questi giorni. Il giorno della scadenza prevista per il 31 dicembre 2018 rappresenta la deadline oltre la quale non si può andare se non interviene il governo. In un articolo pubblicato dal Fatto Quotidiano si fa strada alla concessione di una Proroga. Nell’articolo viene spiegato che l’esecutivo sta pensando di Prorogare la validità delle graduatorie. Alcuni comitati ...

Matempo Liguria : in arrivo passerella pedonale a Portofino per accogliere i turisti a Natale : “Sono arrivati i moduli della passerella pedonale – alti circa un metro e mezzo sopra il livello della strada – che, aggirando le voragini sulla strada provinciale 227, permetteranno a tutti di raggiungere il borgo”. Matteo Viacava, sindaco di Portofino, ha aperto con questa notizia la riunione tra il Comune e i commercianti che si è tenuta oggi all’interno del Teatrino comunale.Insieme al primo cittadino e al ...

Giornata Nazionale degli Alberi : 16mila nuove piante in arrivo a Milano : Pioppi, aceri, frassini, querce. Ma anche liquidambar, tigli, robinie e sophore. Sono sedicimila gli Alberi che verranno piantati a Milano nei prossimi mesi, a fronte di una stima di bambini nati nel 2018 che ammonta a 10.200 (erano 8.537 a ottobre). Una tendenza, quella sulla piantagione, in crescita rispetto agli anni passati: nel 2017 erano stati 14.921 i nuovi Alberi mentre nel 2016 circa 9.200 (+ 74% di interventi in due anni). A dare il ...

Il nuovo dongle ADT-2 di Google è in arrivo per gli sviluppatori : Nel mese di giugno, al Google I/O 2018, erano stato promesso un rinnovato interesse verso la piattaforma Android TV e, tra le novità, […] L'articolo Il nuovo dongle ADT-2 di Google è in arrivo per gli sviluppatori proviene da TuttoAndroid.

Gli sviluppatori di Underworld Ascendant annunciano una nuova patch correttiva in arrivo la prossima settimana : Underworld Ascendant di OtherSide Entertainment è uscito la scorsa settimana e non ha ricevuto l'accoglienza più calorosa. Su Steam, le recensioni degli utenti sono abbastanza negative a causa di una miriade di problemi al lancio. Mentre lo sviluppatore ha recentemente implementato due hotfix, è in arrivo un aggiornamento ancora più grande per risolvere i problemi relativi alle prestazioni, al sistema di salvataggio e altro ancora.Come segnala ...

Allerta Meteo - nuova ondata di piogge e temporali in arrivo da Ovest : bersagliate le Regioni tirreniche [MAPPE] : 1/17 ...

Jersey Shore Family Vacation : Deena che parla del figlio in arrivo ti farà sciogliere : Dovrebbe partorire a dicembre The post Jersey Shore Family Vacation: Deena che parla del figlio in arrivo ti farà sciogliere appeared first on News Mtv Italia.

Allergia agli arachidi - in arrivo un nuovo rivoluzionario farmaco : anche chi è allergico potrà mangiarli : E’ quasi pronto. Si tratta un nuovo trattamento per chi è allergico alle arachidi. Questi soggetti, infatti, si ritrovano spesso accidentalmente ad essere esposti a questi alimenti presenti in molti preparati, industriali e non. E le conseguenze possono anche essere letali se lo shock anafilattico si rivela essere grave. Si tratta di una immunoterapia orale, presentata al meeting dell’American College of Allergy, Asthma and ...

Terremoti : entro il 2109 in arrivo il 5G per monitorare gli edifici : “entro la fine del 2019 la tecnologia 5G sarà sul mercato per la rilevazione e il monitoraggio dei movimenti degli edifici in caso di terremoto”: sono le parole di Xiao Ming, presidente Zte Global Sale e Hu Kun, Ceo Zte Italia, nel corso del ‘Global Summit’ di Zte sul 5G, il primo in assoluto organizzato in Italia, finalizzato a fare il punto sullo sviluppo della nuova tecnologia, che si è svolto all’Aquila. Uno ...

Flat tax - per gli autonomi in arrivo uno sconto fino al 52% rispetto ai dipendenti : MILANO - Con le norme sulla Flat tax in arrivo con la legge di Bilancio, rischia di aprirsi una voragine di distanza nel trattamento fiscale di una buona fetta di lavoratori autonomi rispetto ai loro ...

Terremoto nel mondo del calcio - 5 club nella bufera : accuse pesanti e provvedimenti durissimi in arrivo [NOMI e DETTAGLI] : E’ un Terremoto incredibile quello che rischia di sconvolgere il mondo del calcio e che potrebbe portare pesanti conseguenze ai club coinvolti con novità anche per quanto riguarda le prossime edizioni della Champions League. accuse pesantissime secondo quanto riporta il ‘The Guardian’, nel dettaglio violazione dei regolamenti sul tesseramento dei minorenni, coinvolto il Chelsea ed altri quattro club di Premier League che ...

Inps - cosa sono le buste arancioni in arrivo agli italiani : Inps pronta a inviare 1 milione di ‘buste arancioni’. L’istituto previdenziale lo farà entro la fine dell’anno. Le buste arancioni sono il servizio dell’Inps attraverso il quale i lavoratori dipendenti possono conoscere la propria situazione pensionistica.L’istituto invia un documento in cui, sulla base di quanto versato fino a oggi verso, della retribuzione attesa e della data di uscita dal lavoro, viene calcolato l’importo della pensione ...