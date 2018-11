Friuli - Imprese più abili della mafia Appalti truccati per 1 miliardo di € : Dal Friuli al resto d'Italia. Non c'è bisogno delle mafia. Appalti pubblici spartiti tra imprese. Rete che dal Triveneto arriva a Bologna fino al sud Segui su affaritaliani.it

Corruzione - rapporto Imprese di Transparency international : “Energia e finanza più rispettosi di moda e calcio” : Calcio, moda e cibo. Che rapporto hanno con la politica e quanto pesa la Corruzione in questi settori? Tanto. Talmente tanto che, sebbene siano i settori più rappresentativi d’Italia, risultano poco inclini all’applicazione delle norme sulla trasparenza e sull’antiCorruzione. Il dato emerge dalla prima edizione del Bit (Business Index on Transparency) presentato da Transparency international Italia. L’associazione, che da anni si batte per una ...

Per creare veri posti di lavoro - più che le misure acchiappavoti bisognerebbe dimezzare le imposte sulle Imprese : In questo momento di incertezza nella congiuntura internazionale (Brexit, nuove possibili imposte americane sulle loro importazioni, possibile rialzo dei tassi d'interesse con la fine del quantitative easing, ecc.) il vero azzardo di questo Governo non consiste tanto nella volontà di non rispettare gli impegni presi dall'Italia con la UE, ma soprattutto nell'ignorare le chiare indicazioni provenienti dal mercato finanziario, che valutano ...

Ripresa del tessuto imprenditoriale a Ragusa : 31 Imprese in più nel 2018 : Timidi segnali di Ripresa del tessuto imprenditoriale della provincia di Ragusa. Nel terzo trimestre 2018, 31 imprese attive in più rispetto al 2017

Spread a 300 punti : più rischi per Imprese che per famiglie : Al netto delle banche, nell'economia reale, invece, i più esposti in termini assoluti sono gli imprenditori che si troveranno a pagare di più il denaro ricevuto in prestito dalle banche e in ...

Con lo spread a 300 - più rischi per le Imprese : Per questo auspichiamo che gli istituti di credito tornino a fare il loro mestiere, sostenendo e rischiando assieme al mondo delle aziende, in particolar modo con quelle di piccola dimensione. I ...

Spread a 300 punti - più rischi a Imprese che famiglie : Al netto delle banche , nell'economia reale, invece, i più esposti in termini assoluti sono gli imprenditori che si troveranno a pagare di più il denaro ricevuto in prestito dalle banche e in ...

Spread a 300 Punti - Cgia : Più rischi per le Imprese che per le famiglie - : Con uno Spread sopra i 300 Punti base, nell'economia reale del nostro Paese sono più a rischio le imprese che le famiglie. A dirlo è l'Ufficio studi della Cgia che ha analizzato sia la situazione di liquidità delle imprese sia il peso dei ...

Tajani a Grinzane : "Serve un'Europa più attenta ai bisogni delle sue piccole Imprese" : "L'Europa non deve essere una semplice fiera delle opportunità da cui attingere risorse. L'Europa è molto di più: è coesione sociale, è condivisione di diritti e doveri, è strategia comune. E in ...

Mickey Mouse compie 90 anni : le più celebri Imprese sportive di Topolino e dei calciatori 'paperizzati' : Il topo più famoso del mondo il 18 novembre si appresta a festeggiare il 90° anniversario dalla prima apparizione. Ripercorriamo insieme a lui, a Paperino, Pippo ed agli altri personaggi del fumetto le principali imprese ...

L'Intelligenza artificiale entra in azienda : investimenti da più della metà delle Imprese : MILANO - Gli imprenditori italiani scommettono sulL'Intelligenza artificiale, con il 52 per cento di loro che dicono di voler investire entro i prossimi tre anni. Per molti è anche una necessità, ...

Manovra - più tasse e meno capitale per le Imprese : Per questo Patuelli che ha chiesto alla politica «uno sforzo di fantasia per cercare una copertura per una cifra che annualmente è assai limitata» ma «necessaria». La reintroduzione dell'Ace, ha ...

Manovra - più tasse e meno capitale per le Imprese : Lo scambio tra la tassazione agevolata al 15% sugli utili reinvestiti in beni strumentali e per l’incremento dell’occupazione con l’abolizione dell’aiuto alla crescita economica (Ace, un bonus fiscale introdotto nel 2011 per favorire la ricapitalizzazione delle Pm) e il mancato rinnovo del super ammortamento, è stato bocciato dalle associazioni di categoria...

Pensioni più basse - Imprese tartassate. Raffica di bocciature per la manovra : ... con impatti sul loro ruolo di sostegno all'economia, a famiglie e imprese". E ancora: "indebolire le banche" significa "indebolire i principali acquirenti di titoli di Stato" perché le banche "...