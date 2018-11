Immobiliare | patrimonio fondi a 55 mld

Dismissione del patrimonio Immobiliare - ecco perché in Italia è così difficile : ... di cui 700 miliardi immediatamente valorizzabili con incassi previsti in 25-30 miliardi a regime, si stimò nel settembre 2011 quando l'allora ministro dell'Economia, Giulio Tremonti provò ad ...

Crozza e il monologo su Ici e Vaticano : “Chiesa ha 2mila miliardi di patrimonio Immobiliare. Quanto il nostro debito pubblico” : Maurizio Crozza , nella puntata di Fratelli di Crozza in onda tutti i venerdì in prima serata sul Nove, ha dedicato un monologo alla questione del Vaticano e dell’Ici che secondo l’Unione Europea va recuperata sugli immobili religiosi: “Immaginatevi il postino che entra a San Pietro con la busta di Equitalia: “Scusi…dovrei consegnare questo, il responsabile è in casa?”. “Guardi se aspetta domenica, si ...