Il regalo di un capo per il Ringraziamento è un assegno da 20 milioni per i suoi

(Di giovedì 22 novembre 2018) "Buona festa delragazzi, questi sono 20di dollari". Avrà pensato questo Mark Baiada, fondatore della Bayada Home Health Care, prima di staccare l'incredibilecomeaidipendenti. È successo a Philadelphia, durante un pranzo con la sua "squadra". Mr. Baiada ha voluto mostrare la sua gratitudine ai dipendenti.Come riporta USA Todayla cifra sarà suddivisa tra i 26mila lavoratori Bayada che operano nei 22 stati in cui l'azienda ha le sue filiali che si occupano di fornire assistenza sanitaria a domicilio. Il guadagno sarà compreso tra i 50 dollari per i neoassunti, fino alle decine di migliaia di dollari che percepiranno i dipendenti di lunga data. I dipendenti non sapevano nulla e alla fine del pranzo sono scoppiati in lacrime alzandosi in una standing ovation. "Un'esperienza travolgente" l'ha definita Nicole Green di ...