Il quad si ribalta nel deserto Muore un turista siciliano

ilgiornale

(Di giovedì 22 novembre 2018) Era un pilota esperto. Sergio Messana, palermitano di 53 anni, amava il: con questo mezzo era già stato altre volte in Nord Africa, sfidando le dune del. L'ultimo viaggio però gli è stato fatale. Martedì 20 novembre, Messana non è rientrato dalla consueta escursione. Gli amici lo hanno cercato lungo la traccia nel, e hanno purtroppo ritrovato il suo corpo senza vita.Le cause della morte non sono ancora note e le autorità tunisine hanno disposto l'autopsia. Messana lavorava a Palermo per il Banco credito cooperativo. Dal 17 novembre era in ferie e aveva deciso di trascorrere le vacanze in Tunisia: sul suo profilo Facebook aveva postato nel corso degli anni decine di foto relative ai suoi viaggi e alle gite in, una passione che coltivava appena possibile.Messana era anche socio del Gold Wing Club Italia, un'associazione che ha per finalità lo sviluppo e la ...