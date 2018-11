Il pugilato rischia l’esclusione da Tokyo 2020 E la colpa è dei soldi

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 22 novembre 2018) Ildi andare KO, e pesantemente, ancor prima di salire sul ring di. Alle Olimpiadi giapponesi, riferisce il New York Times, ildilettantistico potrebbe non esserci affatto. Il Comitato Olimpico Internazionale (CIO) sarebbe intenzionato all’espulsione dell’Aiba (International Boxing Association) dall’elenco delle discipline affiliate. Conseguenza immediata di tale drastico provvedimento sarebbe l’assenza di una delle discipline sportive storiche dai Giochi Olimpici.Ilfu inserito nel programma dei Giochi sin dal 1904 (a Saint Louis negli Stati Uniti) ed è arrivato sino a quelle di Rio de Janeiro del 2016 con un’unica altra esclusione, a Stoccolma nel 1912, causata dalla legge svedese che bandiva quella disciplina. A mettere a repentaglio la presenza della “noble art” a, stavolta, è l’onorabilità dei vertici dell’Aiba, messa in ...