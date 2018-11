Il primo DLC di Dakar 18 celebra la serie di Dakar : Bigmoon Entertainment ha oggi annunciato l’arrivo del DLC intitolato “Dakar series: Desafío Ruta 40“ per il simulatore di rally raid Dakar 18, pubblicato a settembre 2018 per PlayStation 4, Xbox One e PC. Il DLC sarà gratuito, per un periodo limitato, per tutti coloro che hanno già acquistato Dakar 18. Dakar series – Desafío Ruta 40 Il “Desafío Ruta 40 Rally” fa parte della ...

Shadow of the Tomb Raider : il primo DLC "The Forge" è disponibile : Square Enix, Eidos-Montréal e Crystal Dynamics annunciano "The Forge", la prima di sette nuove avventure aggiuntive per Shadow of the Tomb Raider disponibile da oggi. Il primo DLC è gratuito per tutti i possessori del Season Pass ma può essere anche acquistato separatamente. "The Forge" è disponibile per Xbox One, PlayStation 4 e PC Windows/Steam.In "The Forge", Lara deve affrontare la Forgia, inondata di lava, degli dèi caduti per scoprire i ...

Assassin's Creed Odyssey riceve il primo story DLC gratuito : Assassin's Creed Odyssey questa settimana di amplierà accogliendo il suo primo DLC gratuito dedicato alla storia riporta Eurogamer.Le Lost Tales of Greece sono una serie di missioni che verranno aggiunte al gioco gratuitamente a intervalli regolari. Il primo pacchetto, intitolato "The Show Must Go On", sarà disponibile per tutti quest'oggi non appena scaricheremo la patch 1.0.6 di Odyssey. Il Download pesa 4,1 GB per PS4 e Xbox One, mentre su PC ...

Pronti ad affrontare la Gatta Nera in La Rapina? Il primo DLC di Marvel's Spider-Man è disponibile da oggi : Come probabilmente saprete nel caso in cui abbiate apprezzato Marvel's Spider-Man, Insomniac Games continuerà a supportare l'esclusiva PS4 con dei nuovi contenuti che fanno parte di una sorta di miniserie intitolata City That Never Sleeps, La Città che non Dorme Mai. Il primo di questi DLC è finalmente disponibile dalla giornata di oggi.Mentre l'esclusiva permette a PS4 di piazzare parecchie console, come segnalato da Gematsu, il DLC incentrato ...

Il primo DLC di Shadow of the Tomb Raider uscirà a novembre : scopriamo insieme The Forge : Square Enix ha tolto il velo alla prima delle sette avventure DLC previste per Shadow of the Tomb Raider, che come riporta VG24/7 porterà Lara a esplorare ambientazioni ricche di lava e pericoli per svelare i misteri della cittadina peruviana di Kuwaq Yaku.The Forge, questo il nome del DLC, sarà disponibile dal 13 novembre al prezzo di 4,99€. Il Season Pass, che include ciascuna delle espansioni compresa The Forge, è a listino per ...