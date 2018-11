A Varese il primo centro commerciale italiano sorvegliato dai droni : Nei centri commerciali italiani arrivano i droni . Non in vendita , quelli ci sono da tempo, ma per sorvegliare clienti e negozi. 'Il centro' di Arese , poco distante da Milano, è il primo ad aver ...

Andrea Lorini da ceo di Chiara Ferragni Collection al primo centro di crioterapia a Roma : Qual è il segreto del successo di Ferragni e The Blonde Salad? 'Portare alla luce ciò che funziona nel mondo: Chiara è stata brava a posizionarsi nella moda, a diventare inspirational. In America la ...

Il professore Lorenzini primo direttore del neonato Centro per lo studio del cambiamento climatico dell’Università di Pisa : Il professor Giacomo Lorenzini è il primo direttore del neonato Centro interdipartimentale di ricerca per lo studio degli effetti del cambiamento climatico (CIRSEC) dell’Università di Pisa. Docente di Patologia vegetale del Dipartimento di Scienze agrarie, alimentari e agro-ambientali, e membro del Senato Accademico, il professore resterà in carica per i prossimi tre anni. La mission del Centro è quella di promuovere, coordinare e svolgere studi ...

Black Friday di Amazon il 23 novembre - e arriva il primo pop-up store in centro a Milano : Segnate di rosso il Black Friday di Amazon che sarà il 23 novembre prossimo, senza però abbassare la guardia per l'intero periodo L'articolo Black Friday di Amazon il 23 novembre, e arriva il primo pop-up store in centro a Milano proviene da TuttoAndroid.

Risultati elezioni Trentino 2018 - a Trento avanti il centrodestra e Lega primo partito. A Bolzano exploit dell’ex grillino : Al via lo spoglio a Trento: davanti il candidato sostenuto dalla coalizione di Salvini Maurizio Fugatti. In Alto Adige traballa la corazzata Svp, crisi del Pd e Carroccio verso la vicepresidenza. exploit del dissidente 5 Stelle--Dopo l’Alto Adige è il momento del Trentino. È in corso lo spoglio delle elezioni per il presidente e il candidato della Lega viaggia verso la vittoria. Quando sono state scrutinate 439 sezioni su 529 Maurizio Fugatti ...

Elezioni Trentino - avanza il centrodestra : Lega primo partito - Fugatti verso la presidenza : Il centrodestra avanza alle Elezioni provinciali del Trentino . Merito soprattutto della Lega , che ha raccolto quasi un voto su tre all'interno della coalizione. Il candidato leghista Maurizio ...

Vittoria del Centrodestra unito La Lega primo partito in Trentino : Vittoria del Centrodestra unito con la Lega di Matteo Salvini primo partito della provincia. Sono le tendenze di Affaritaliani.it sull'esito delle elezioni provinciali in Trentino, primo test nazionale dopo la nascita del governo guidato da Giuseppe Conte Segui su affaritaliani.it

Milano. Nel Municipio 5 il primo centro del riuso : È stata individuata l’area per la costruzione di una nuova ricicleria Amsa nel Municipio 5, in via Lampedusa. Attiguo alla

QC Terme inaugura a Chamonix il suo primo centro benessere all’estero : Un orgoglio italiano che fa il suo debutto ufficiale al di fuori dei confini tricolori. La Francia, proprio in questi giorni, ha dato il benvenuto ufficiale al nuovissimo QC Terme Chamonix, primo indirizzo del celebre gruppo di centri benessere ad essere inaugurato in terra straniera: una struttura che ancora una volta sottolinea lo stretto legame tra il mondo di QC e quello dell’alta montagna, offrendo ai propri ospiti ...

ACCOGLIENZA CANI MA NON E’ UN CANILE/ Napoli - il primo centro per i “4 zampe” per l'interazione uomini-animali : A Napoli apre il primo centro municipale di ACCOGLIENZA CANI, molto di più di un CANIle come spiega l'assessore al welfare. Peccato ci siano voluti 16 anni...(Pubblicato il Tue, 25 Sep 2018 17:15:00 GMT)

Sondaggi politici/ Lega primo partito : stacca M5s di 3 punti e mezzo - centrodestra al 42 - 9% : Sondaggi politici, Lega primo partito: stacca M5s di 3 punti e mezzo, centrodestra al 42,9%. In leggero calo il Pd. Le ultime notizie sulle rilevazioni(Pubblicato il Mon, 24 Sep 2018 15:25:00 GMT)

Cina-Sudafrica - inaugurato il primo centro di ricerche congiunte per le risorse minerarie : Il vice ministro della Scienza e Tecnologia cinese Xu Nanping ha affermato durante la cerimonia d'inaugurazione che il suo ministero tiene in gran conto la cooperazione nell'innovazione scientifica e ...