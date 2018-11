‘Il prete non mi fa fare da madrina perché sono lesbica’ Ma forse il problema è

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 22 novembre 2018) Gli amici de Il Fatto mi chiedono di commentare lo sfogo di Jessica Vargiolu di Carbonia in Sardegna, cui pare che il parroco abbia negato l’attestato necessario per esercitare il ruolo diin un battesimo. Dice l’interessata: “lesbica e ilnon mi faladi battesimo. Oggi mi è stato negato il diritto dida, solamente per il fatto chesposata con una donna, con rito cattolico ecumenico all’Arcigay di Napoli”. Immagino che il diniego non c’entri nulla con lo stato personale di Jessica, ma col fatto che lei stessa dichiari apertamente di appartenere a un’altra chiesa, ospite “dell’Arcigay di Napoli“, dove si sarebbe celebrato un matrimonio “con rito cattolico ecumenico”, inesistente. Chiunque può mettere su una chiesa e celebrare i riti che vuole, ma non puòndere che altre chiese le riconoscano e ne ...