Il nuovo aggiornamento di Star Citizen permette di esplorare il pianeta Hurston e la

Hello Games svela "Visions" - il nuovo aggiornamento gratuito di No Man's Sky : Dopo il leak trailer di questa mattina, Hello Games ha svelato ufficialmente "Visions", il nuovo aggiornamento gratuito di No Man's Sky, che sarà disponibile da giovedì 22 novembre per le piattaforme PC, PlayStation 4 e Xbox One. Mentre "The Abyss" - l'aggiornamento pubblicato il mese scorso - portava grandi cambiamenti e nuovi contenuti alle ambientazioni sottomarine, "Visions" incoraggerà i giocatori a tornare in superficie per esplorare nuovi ...

Visions è il nuovo aggiornamento di No Man's Sky e un leak trailer ci svela tutte le novità : Nel caso in cui foste curiosi di scoprire il futuro di No Man's Sky vi trovate nel posto giusto perché grazie al leak di un trailer abbiamo tra le mani diverse informazioni riguardanti Visions, il nuovo aggiornamento del titolo Hello Games. Come riportato da Eurogamer.net, un utente ha scovato un video non elencato sul canale YouTube di Hello Games incentrato proprio su questo update che a quanto pare sarà piuttosto importante nonostante ...

Fifa 19 Patch 1.05 – Title Update 4 : nuovo aggiornamento disponibile su PC : EA Sports ha rilasciato un nuovo aggiornamento di Fifa 19. La Patch, già disponibile dal 20 novembre per la versione PC, arriverà con ogni probabilità la prossima settimana su PS4 ed Xbox One Ecco di seguito le note di rilascio con tutte le novità! (traduzione dall’inglese in corso. Aggiorna l’articolo) Ciao fan di Fifa, Offerta! Sony Playstation Plus […] L'articolo Fifa 19 Patch 1.05 – Title Update 4: nuovo aggiornamento disponibile ...

WhatsApp si trasforma : in arrivo il nuovo rivoluzionario aggiornamento della chat più utilizzata : Tra le chat e le app più diffuse, WhatsApp è sicuramente tra quelle che per prime hanno sempre adottato le nuove tecnologie appena uscite sul mercato. I suoi utenti sono dunque abituati ad avere sempre il meglio e a stare al passo coi tempi. Anzi, a volte anche un passo avanti. E l’equipe che ha sviluppato la piattaforma non intende abbassare il tiro: a breve, forse già nei primi mesi, ci sarà una rivoluzione radicale nella funzione di ...

Di nuovo in piedi il Samsung Galaxy S7 con aggiornamento XXU3ERJE di novembre? Primi dettagli : I possessori di un Samsung Galaxy S7 ma pure di un Galaxy S7 Edge non devono disperare. L'aggiornamento di novembre per il loro device è in prima distribuzione in Europa e potrebbe porre rimedio a qualche malefatta di troppo imputabile al pacchetto di ottobre, pure esaminato nei giorni scorsi dalla nostra redazione. Quali sono i Primi dettagli della release software attesa ad ore o al massimo a giorni? Stiamo parlando del ...

Surface Go : distribuito nuovo aggiornamento firmware : Microsoft ha iniziato la distribuzione di un nuovo aggiornamento firmware per il Surface Go migliorando il supporto alla Surface Pen e alla modalità S di Windows 10. Changelog 3.0.10.1 resolves intermittent pen top button click failure on Surface Pen with no clip, post Windows 10 October 2018 Update. Surface – HIDClass – 1.0.9.0 1.0.9.0 enables firmware update to Surface Pen with no clip. 1.0.10.0 improves system security and stability and ...

Il nuovo aggiornamento di Call of Duty : Black Ops 4 ha nerfato lo specialista Ajax : Treyarch ha pubblicato un aggiornamento significativo per Call of Duty: Black Ops 4 in concomitanza con il lancio di Nuketown per PlayStation 4. Questo update, inoltre, nerfa lo specialista più fastidioso del gioco.Come segnala Eurogamer.net, l'aggiornamento, che pesa 9,4 GB su PS4 e porta il client alla versione 1.05, apporta una serie di modifiche chiave allo sparatutto in prima persona. Sono stati apportati miglioramenti tecnici alla modalità ...

Windows 10 October 2018 Update : disponibile un nuovo aggiornamento cumulativo : Questa sera, Microsoft ha rilasciato il primo aggiornamento cumulativo di novembre per tutti gli utenti Windows 10 October 2018 Update: stiamo parlando della build 17763.134 (KB4467708). Changelog Provides protections against an additional subclass of speculative execution side-channel vulnerability known as Speculative Store Bypass (CVE-2018-3639) for AMD-based computers. These protections aren’t enabled by default. For Windows client ...

Fifa 19 Patch 1.04 – Title Update 3 : nuovo aggiornamento disponibile anche su Console : EA Sports ha rilasciato un nuovo aggiornamento di Fifa 19. La Patch, già disponibile dal 6 novembre per la versione PC, sta arrivando stamattina anche su Console! Ecco di seguito le note di rilascio con tutte le novità! Ciao fan di Fifa, L’ultimo aggiornamento di Fifa 19 è disponibile e queste sono le modifiche apportate Per maggiori dettagli […] L'articolo Fifa 19 Patch 1.04 – Title Update 3: nuovo aggiornamento disponibile ...

Il prossimo aggiornamento di Overwatch richiederà di installare di nuovo l'intero gioco : Overwatch ha avuto diverse corpose patch in passato, tuttavia la prossima (che dovrebbe introdurre Ashe) vi costringerà a reinstallare tutto il gioco da capo.Come riporta Kotaku, il servizio clienti di Blizzard ha spiegato il motivo, sul forum ufficiale:"La prossima patch apporterà significative modifiche al client del gioco, il numero di modiche presenti nella patch non sono tali da permetterci di aggiornare i contenuti già presenti. Di ...

Fifa 19 : nuovo aggiornamento Companion App disponibile. E’ adesso possibile riscattare l’accesso alla Weekend League dall’app! : EA Sports ha rilasciato il 9 novembre un nuovo ggiornamento della Companion App di Fifa 19 destinati ai dispositivi con sistema operativo iOS o Android. Vediamo in dettaglio quali sono le modifiche apportate, elencate nelle note di rilascio pubblicate da EA Sports Ehi fan di Fifa, Il nuovo aggiornamento per Fifa 19 Companion App è […] L'articolo Fifa 19: nuovo aggiornamento Companion App disponibile. E’ adesso possibile riscattare ...

Surface Pro 3 : disponibile un nuovo aggiornamento firmware : Microsoft ha rilasciato mediante Windows Update un nuovo aggiornamento firmware dedicato ai possessori del Surface Pro 3 migliorando la stabilità e la sicurezza. Changelog Surface Integration – System 2.0.1630.0 improves system stability and resolve Device Manager error state. Marvell AVASTAR Bluetooth Radio Adapter – Bluetooth 15.68.9125.57 improves system security. Marvell AVASTAR Wireless-AC Network Controller – Network adapters ...