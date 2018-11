Il mondo del calcio contagiato dal Black Friday | ecco le offerte più interessanti

Nuoto salvamento - Mondiali 2018 Adelaide. Inizio col botto : due ori e due argenti azzurri e record del mondo di Federica Volpini : Nel primo vero giorno di competizioni natatorie al South Australian Aquatic and Leisure Centre, due ori e due argenti corredano il medagliere azzurro, frutto delle vittorie di Federica Volpini e Jacopo Musso nel torpedo e dei secondi posti di Gilardi negli ostacoli e della staffetta mista lifesaver, composta da due uomini e due donne (Marcello Paragallo, Andrea Piroddi, Samantha Ferrari e Cristina Leanza). In realtà le competizioni sono iniziate ...

Sci – Coppa del mondo - lunedì la presentazione a Sondrio : La presentazione della Coppa del Mondo di Sci è prevista per lunedì 26 novembre a Sondrio lunedì (26 novembre) alle ore 11.30, presso la sala Melazzini nella sede dell’Amministrazione provinciale a Sondrio in corso XXV Aprile 22, l’assessore alla Montagna della Regione Lombardia Massimo Sertori ed il presidente della provincia di Sondrio Elio Moretti presenteranno agli organi di informazione le gare di Coppa del Mondo in programma a ...

Pista Lunga – L’Italia in Giappone per la seconda tappa di Coppa del mondo : La Nazionale del c.t. Marchetto pronta al secondo appuntamento del circuito internazionale con Giovannini e Lollobrigida attesi protagonisti. Grande attenzione alle Mass Start e alle gare a squadre Tutto pronto a Tomakomai, in Giappone, per la seconda tappa stagionale di Coppa del Mondo di Pista Lunga. Dopo la prima uscita della scorsa settimana ad Obihiro, la Nazionale italiana del c.t. Maurizio Marchetto si prepara ad un altro week-end ...

Sci di fondo - Coppa del mondo 2019 : ennesimo anno zero per l’Italia al femminile - occorre pazienza. Anna Comarella e Greta Laurent guidano il rilancio : anno zero, settima edizione. Dall’addio alle gare di AriAnna Follis e MariAnna Longa, per l’Italia del fondo femminile bisogna sempre ricominciare da capo e anche questa stagione non si è potuta sottrarre, dopo gli scarsi risultati dell’anno olimpico di PyeongChang, alla teoria dei buoni propositi e dei cambiamenti con la speranza di arrivare finalmente all’anno uno, ad un progetto che si dimostri di prospettiva. Si riparte da Simone Paredi, ...

Divergenza tra USA e resto del mondo? Entro un anno si invertirà : L'economia USA infatti non è un'isola : i mercati dei capitali reagiscono alle divergenze e il contraccolpo dall'economia globale sta arrivando. In ottobre il mercato azionario USA si è infine ...

Sci alpino - Coppa del mondo Killington 2018 : Federica Brignone per confermarsi sul podio - Marta Bassino deve ritrovarsi in fretta : La Coppa del Mondo femminile di sci alpino saluta il Vecchio Continente e sbarca nella costa est degli Stati Uniti, più precisamente a Killington, nel Vermont, per un fine settimana che prenderà il via con uno slalom gigante. Sulla pista denominata Superstar le atlete saranno in scena per il secondo appuntamento della stagione 2018-2019 in questa disciplina, dopo il consueto antipasto di Soelden, in Austria. La prima gara di questa annata ha ...

Gli USA volano e il resto del mondo frena? : Francis Scotland, Director of Global Macro Research di Brandywine Global, gruppo Legg Mason,, spiega che con le elezioni di mid-term i Democratici hanno superato i Repubblicani nella Camera dei ...

Sci freestyle - Coppa del mondo slopestyle : Sildaru e Born primeggiano in qualifica a Stubai - out Silvia Bertagna : A Stubai (Austria) si sono disputate le qualificazioni della prima tappa della Coppa del Mondo 2018-2019 di slopestyle, disciplina di sci freestyle. Subito spettacolo in vista delle finali che si disputeranno tra domani e sabato (meteo permettendo, il programma è già stato rivoluzionato in partenza). FEMMINILE: L’estone Kelly Sildaru mette subito la testa davanti a tutte (97.00) e fa capire di essere la ragazza da battere in questa ...

Red Bull Air Race - Sonka si conferma campione del mondo : Sonka è il campione del mondo della Red Bull Air Race per il secondo anno consecutivo Per il secondo anno consecutivo, il Red Bull Air Race World Championship si è giocato fino all'ultimo volo dell'...

Cafu snobba Joao Cancelo : 'Ecco i tre migliori terzini destri del mondo' : Joao Cancelo non è tra i migliori terzini destri del mondo secondo Cafu , l'ex difensore di Roma e Milan stila la sua personale top 3 al Daily Mirror : 'Al momento, secondo me i migliori sono Dani Alves , Dani Carvajal e Danilo . Tra questi, Dani Alves ...

Salto con gli sci - Coppa del mondo Ruka 2018 : Evgeniy Klimov a caccia del bis in Finlandia per allungare in classifica - norvegesi e tedeschi per riscattarsi dopo un avvio stentato : La Coppa del Mondo maschile di Salto con gli sci si trasferisce a Ruka, in Finlandia, dove si disputeranno due gare individuali su un HS142 da venerdì 23 a domenica 25 novembre. dopo la prima tappa di Wisla che ha regalato numerose sorprese (come è lecito aspettarsi in un anno post-olimpico), si preannuncia un grande duello tra il russo Evgeniy Klimov e il polacco Kamil Stoch sul trampolino finlandese. Negli ultimi anni però il polacco, ...

Coppa del mondo - esordio stagionale per gli spadisti azzurri a Berna : Per l'Italia saranno in pedana il campione del Mondo 2017 Paolo Pizzo, Enrico Garozzo, Marco Fichera, Andrea Santarelli, Lorenzo Buzzi, Gabriele Cimini, Valerio Cuomo, Federico Marenco, Giacomo ...