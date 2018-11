Il Grande Fratello Gb chiude | dopo 18 anni la Casa sta per essere demolita

Grande Fratello Vip 2018 - diretta dodicesima puntata : la scelta del secondo finalista. Ospite Justine Mattera : Nuova puntata del Grande Fratello Vip 3 e nuova diretta per Leggo.it. Il GfVip torna in onda questa sera alle 21,30 circa. Questa sera la sfida al televoto è tra Walter Nudo o Jane Alexander, ...

Grande Fratello Vip : La fidanzata di Stefano Sala - Dasha Kina - è incinta?! : Cicogna in arrivo al ‘Grande Fratello Vip’? Per la prima volta nella storia del reality, una gravidanza potrebbe fare il suo ingresso nella Casa. E’ quella (presunta) di Dasha Kina, fidanzata del Stefano Sala, che,... L'articolo Grande Fratello Vip: La fidanzata di Stefano Sala, Dasha Kina, è incinta?! proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Grande Fratello Vip 2018 - dodicesima puntata : la scelta del secondo finalista. Ospite in casa Justine Mattera : Nuova puntata del Grande Fratello Vip 3 e nuova diretta per Leggo.it. Il GfVip torna in onda questa sera alle 21,30 circa. Questa sera la sfida al televoto è tra Walter Nudo o Jane Alexander, ...

Grande Fratello Vip - cicogna in arrivo nella Casa? Spunta l'indiscrezione : cicogna in arrivo al Grande Fratello Vip ? Su Leggo.it le ultime novità. Pare proprio che uno dei concorrenti della casa più spiata d'Italia stia per diventare genitore . l'indiscrezione è di Alberto ...

Grande Fratello Vip - Ivan Cattaneo si confessa : «L'ospedale psichiatrico a 13 anni - poi il seminario. Ora il mio fidanzato ama un altro» : Sono stato lì ma piangevo e non stavo bene: mi hanno mandato in seminario per non farmi avere nessun contatto col mondo. È stata una Grande sofferenza, anche perché allora non si parlava ...

Grande Fratello Vip - Jane cambia idea : “Voglio stare tra le sue braccia” : Jane Alexander al Gf Vip 2018 sorprende con la sua ultima confessione Non riusciamo più a stare dietro ai pensieri di Jane Alexander al Grande Fratello Vip. Come mai? Un giorno sembra essere innamoratissima di Elia Fongaro e il giorno dopo ripensa all’ex fidanzato Gianmarco. Non ha le idee chiarissime. E la permanenza nella Casa […] L'articolo Grande Fratello Vip, Jane cambia idea: “Voglio stare tra le sue braccia” ...

Grande Fratello Vip - Ivan Cattaneo e il dramma dopo l'eliminazione : col suo ex è finita in tragedia : Uno degli ospiti della puntata di sabato 24 novembre di Verissimo di Silvia Toffanin sarà Ivan Cattaneo . L'ultimo eliminato della casa del Grande Fratello Vip si racconterà in un'intervista tutto ...

Anticipazioni Grande Fratello Vip 3 - dodicesima puntata : verrà eletto il secondo finalista : Questa sera, su Canale 5, andrà in onda la dodicesima puntata del Grande Fratello Vip 3. In occasione della diretta odierna Ilary Blasi ed il suo compagno d'avventura Alfonso Signorini si metteranno in contatto con i ragazzi, per affrontare diversi temi, tra cui quello delle sorprese settimanali e quello delle nomination. Al momento al televoto ci sono Jane Alexander e Walter Nudo: uno dei due dovrà uscire dalla porta rossa questa sera stessa, ...

Grande Fratello Vip - cicogna in arrivo nella Casa? Ecco l'indiscrezione : cicogna in arrivo al Grande Fratello Vip ? Pare proprio che uno dei concorrenti della casa più spiata d'Italia stia per diventare genitore . l'indiscrezione è di Alberto Dandolo per il settimanale ...

Grande Fratello Vip 3 - diretta puntata 22 novembre : Questa sera, 22 novembre 2018, alle 21.35 circa sarà trasmesso su Canale 5 il secondo appuntamento settimanale del Grande Fratello Vip, programma condotto da Ilary Blasi e con la speciale collaborazione di Alfondo Signorini ed il trio della Gialappa's Band. Le anticipazioni della Casa più spiata d'Italia vedranno uscire dalla casa Walter Nudo o Jane Alexander, candidati al televoto per l'eliminazione....Continua a leggere

Il nuovo finalista del Grande Fratello Vip 2018 sarà Francesco Monte? Anticipazioni 22 puntata novembre : Tra poco conosceremo il nuovo finalista del Grande Fratello Vip 2018 visto che su Canale 5, a partire dalle 21.30 circa, andrà in onda l'ultima puntata del giovedì del reality show. Ormai il gran finale si avvicina a grandi passi e uno dei concorrenti si unirà a Silvia Provvedi come finalista di questa edizione e passerà di diritto all'ultima puntata del 10 novembre, sarà proprio Francesco Monte? Secondo le prime Anticipazioni il pubblico ...

Grande Fratello VIP : Giulia Provvedi faccia a faccia con Deianira - Gollini nega tutto : Giovedì 22 novembre, andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello VIP, e le anticipazioni che sono trapelate finora, raccontano che dovrebbe essere una serata molto difficile per Giulia Provvedi. Dopo che Ilary Blasi l'ha messa al corrente del gossip che circola sul tradimento che le avrebbe fatto il fidanzato Pierluigi Gollini, tra poche ore la cantante de Le Donatella potrà confrontarsi con colei che ha messo in giro questa voce. La ...

GIULIA SALEMI/ La mamma Fariba Tehrani : 'un rito per far innamorare Francesco Monte' - Grande Fratello Vip - - IlSussidiario.net : GIULIA SALEMI ha vissuto gli ultimi giorni nella casa del Grande Fratello Vip lontana dal 'suo' Francesco Monte. Questa sera i due gruppi saranno riuniti?

Chi è Elisa Lisitano? Dal Grande Fratello a Uomini e Donne : ecco la corteggiatrice di Ivan Gonzalez [GALLERY] : Elisa Lisitano è una delle corteggiatrici di Ivan Gonzalez a ‘Uomini e Donne’: ecco chi è la bellissima ragazza siciliana Elisa Lisitano pare aver colpito Ivan Gonzalez a ‘Uomini e Donne’. La corteggiatrice siciliana, scesa dalle scale del dating show di Maria De Filippi, ha trascorso una prima esterna con il tronista, non lasciandolo indifferente al suo fascino. La bella bruna insomma potrebbe fare concorrenza alle ...