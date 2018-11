Il film evento “Le ninfee di Monet Un incantesimo di acqua e luce” nei cinema il 26 | 27

Arriva a Roma La Croce - il film-evento su Bill Graham : A partire dal 7 novembre, data in cui Billy Graham avrebbe compiuto il suo 100° compleanno, la Billy Graham Evangelistic Association presenterà per la prima volta in Italia il film 'La Croce'. Dopo ...

The Walking Dead - in produzione tre film ispirati alla serie evento : Il successo della serie The Walking Dead non sembra soffrire battute d"arresto. In onda dal 2010 con 8 stagioni all"attivo e la nona in onda in questi mesi, lo show ambientato in un mondo post-apocalittico dove i pochi umani rimasti in vita devono fare i conti con orde di non morti, è sul punto di una svolta importante.La rete televisiva Amc ha infatti appena annunciato l"inizio delle riprese di ben tre film tratti dal fumetto di Robert Kirkman ...

#OPS L’evento film al cinema : cast - recensione - curiosità : #OPS L’evento è uno dei film al cinema questa settimana in uscita nelle sale solo per quattro giorni da giovedì 1 novembre 2018 fino a domenica 4 novembre. La pellicola è un film di genere documentario del 2018, diretto da Federico Allocca, Gabriele Ciances, Andrea Sestu, con Elisa Maino e Eleonora Miorelli. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, la nostra recensione e qualche curiosità sul film. SCOPRI LE ALTRE USCITE DEL MESE ...

Coldplay - data unica per il film evento sulla band : ... data unica il 14 novembre L'appuntamento di mercoledì 14 novembre proporrà il film in anteprima mondiale, in collaborazione con Trafalgar Releasing, in oltre 2.000 cinema in tutto il mondo , ...

Coldplay : arriva al cinema a novembre il film evento 'A head full of dreams' - ma solo per un giorno - - TRAILER : Ecco, di seguito, il TRAILER: Il 14 novembre il film sarà proiettato in anteprima mondiale, in collaborazione con Trafalgar Releasing, in oltre 2.000 cinema in tutto il mondo, l'elenco delle sale ...