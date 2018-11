Il destino dell' Italia è nelle mani dei mercati | non di Bruxelles

Nella sinistra il destino della libertà : La visione del mondo, a destra come a sinistra, è uno specchio di questo mondo senza visione: che cosa rende il Partito democratico diverso? Nessuno lo saprebbe dire, salvo cercare di imitare un poco ...

Gli Anunnaki e la potenza della Tavola del destino : Gli Anunnaki e la Tavola del Destino Le Tavole sumere portano alla luce molti misteri sugli Anunnaki, misteri che dopo molti anni non sono stati decifrati, uno di questi è di certo la Tavola dei Destini (in lingua accadica: ?up šimatu, ?uppi šimati; sumerico: DUB.NAM.(TAR).MEŠ) un oggetto religioso mesopotamico, consistente in una Tavola scritta in cuneiforme e contenente il “Destino” (šimtu, in sumerico: NAM, anche NAM.TAR), ...

Dal ghiaccio al deserto - il destino del mondo ha la forma dell'acqua : Noi siamo natura, ma forse ce ne siamo dimenticati. Noi siamo anche acqua, ma delle emergenze del surriscaldamento globale, dell'inquinamento marino, della desertificazione dei fiumi e dello ...

Brexit - verso "modello Canada"/ Ministri moderati spingono per piano B con Ue : May abbandonata al suo destino? : Brexit, "May Day": tutti i problemi e le critiche alla premier Uk. Ultime notizie dopo la bocciatura dei leader Ue: "falchi" Tory, "l'Europa ha umiliato la proposta della leader inglese"(Pubblicato il Sat, 22 Sep 2018 20:19:00 GMT)

Sky all’asta tra Fox e Comcast : il destino della pay tv si decide nel week end : Al termine dell'asta, che durerà 24 ore, il regolatore UK pubblicherà i risultati, rivelando le offerte. L'articolo Sky all’asta tra Fox e Comcast: il destino della pay tv si decide nel week end è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

"Potevo avere lo stesso destino di Anna Frank". Inge e il '900 della signora dell'editoria internazionale : Fotoreporter e poi editrice in un'epoca in cui si voleva cambiare il mondo con i libri, Inge Feltrinelli, morta oggi a 87 anni, ha avuto una vita straordinaria in cui c'è la storia del Novecento italiano ed europeo. Ha ritratto personaggi come Greta Garbo, Kennedy, Hemingway, Pablo Picasso e Chagall. E' stata amica personale di Doris Lessing, che ha fatto conoscere in Italia; di Gunther Grass, del quale la casa editrice di cui è ...

Der Standard : in una nuova Guerra fredda la Cina subirà il destino dell'Unione Sovietica - : Sondaggio: la Cina è partner o concorrente? La prima conclusione dal crollo il Consiglio cinese l'ha seriamente presa in considerazione: per garantire la legittimità politica è importante l'elevata ...