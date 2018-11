Il commissario Moscovici e i venditori di tappeti

commissario Ue Moscovici a Salvini non sono Babbo Natale - dialogo : Roma, 22 nov., askanews, - 'Non mi sono messo il vestito rosso o la barba bianca e non sono Babbo Natale: sono il Commissario agli Affari Economici e penso si debbano trattare queste questioni con ...

Italia-Ue : premier Conte - da Moscovici dichiarazioni politiche inappropriate per un commissario europeo : "Mi aspetto da un commissarino europeo che ci sia molta cautela nelle dichiarazioni che hanno una chiara incidenza e coloritura politica", ha aggiunto il capo del governo italiano. "Non voglio ...

Il ditino di Moscovici : il commissario durissimo con l'Italia bocciata. Verso una procedura di infrazione per debito eccessivo : I gesti sono importanti, soprattutto in pubblico. E di gesti Pierre Moscovici non è parco nella conferenza stampa che annuncia una decisione storica per l'Ue: la bocciatura del documento programmatico di bilancio dell'Italia, la prima per uno Stato membro. Il momento è grave e l'indice che il Commissario europeo agli Affari Economici agita per aria, mentre impartisce la sua lezione per Roma, la dice lunga.Qui, sul corpo della ...

La “performance” dell’eurodeputato della Lega : calpesta con la scarpa le carte di Moscovici. E il commissario reagisce così : Il commissario europeo agli Affari economici, Pierre Moscovici, insieme al colLega Valdis Dombrovskis, vicepresidente della Commissione Ue. ha appena dato notizia, al Parlamento europeo di Strasburgo, della bocciatura della manovra italiana targata M5s-Lega. L’eurodeputato del Carroccio, Angelo Ciocca, si avvicina al tavolo dei relatori e, con la scarpa in mano, afferrati i documenti di Moscovici, li calpesta ripetutamente sotto gli ...

Angelo Ciocca - eurodeputato della Lega - calpesta le carte di Moscovici sotto gli occhi increduli del commissario Ue : Siparietto sovranista al termine della conferenza stampa del commissario europeo agli Affari economici, Pierre Moscovici, dove è stato spiegato perché la Commissione Ue ha bocciato la manovra economica del governo italiano.L'eurodeputato leghista Angelo Ciocca ha infatti calpestato le carte di Moscovici sotto gli occhi increduli dello stesso commissario. Poi ha porto la sua mano al commissario che non ha ricambia il gesto, lo ha ...

Caso Lodi - il commissario Moscovici : "Da cittadino sono scioccato". Salvini : "Pensi alla Francia" : Il commissario europeo commenta la vicenda dei bambini immigrati esclusi dalla mensa, il vicepremier replica: "Si preoccupi del suo governo che scarica gli immigrati in Italia"

Fico incontra il commissario Ue Moscovici : “Necessario abbassare i toni - stop agli attacchi” : Il presidente della Camera, Roberto Fico, ha incontrato il commissario europeo Pierre Moscovici: “L’incontro è stato senza dubbio costruttivo, si sente l’esigenza di abbassare i toni in generale, uscire tutti dalle dichiarazioni mediatiche ed entrare nella politica, perché nella politica ci sono margini di dialogo. Abbiamo convenuto tutti di abbassare i toni, abbiamo messo al centro il dialogo e la cooperazione costruttiva, nessuno vuole ...

MOSCOVICI “DI MAIO E SALVINI FIGLI DELLE DISEGUAGLIANZE”/ Il commissario Ue : “Europa rischia di implodere” : MOSCOVICI “Italia xenofoba, pieno impegno per convincere i cittadini”. Il commissario dell'Unione Europea rilancia il vecchio continente in vista DELLE elezioni del 2019(Pubblicato il Thu, 04 Oct 2018 14:31:00 GMT)

Moscovici “Italia xenofoba - pieno impegno per convincere i cittadini”/ Il commissario Ue rilancia l'Europa : Moscovici “Italia xenofoba, pieno impegno per convincere i cittadini”. Il commissario dell'Unione Europea rilancia il vecchio continente in vista delle elezioni del 2019(Pubblicato il Thu, 04 Oct 2018 08:36:00 GMT)

Manovra - avvertimento del commissario UE Moscovici : Attenti a debito. Alla fine è il popolo che paga : La politica economica. All'indomani della Manovra annunciata dal governo - Manovra che contro le raccomandazioni di Bruxelles alza l'asticella del rapporto deficit/pil al 2.4% - pesano le parole del ...

Il commissario Moscovici - un paese che si indebita si impoverisce : Roma, 28 set., askanews, - Primi segnali negativi dalla Commissione europea sui propositi di aumento del deficit, al 2,4 per cento del Pil, decisi dalla maggioranza di governo in Italia. 'Si tratta di ...

Tajani : 'Il linguaggio di Moscovici non è consono a quello di un commissario Ue' : "A me non piace ciò che ha detto Pierre Moscovici , il suo non è un linguaggio consono a un commissario europeo. Non deve aggredire o offendere uno Stato membro, qui non ci sono dittatori ". Così il ...

Scanzi : “Il commissario Ue Moscovici dice che in Europa ci sono tanti piccoli Mussolini? Così rafforza i populisti” : “Le parole di Moscovici? Credo che lui e la commissione Ue Così rischino paradossalmente di aiutare coloro che vogliono attaccare”. Così, a Otto e Mezzo (La7), il giornalista de Il Fatto Quotidiano, Andrea Scanzi, commenta le frasi pronunciate dal commissario Ue agli Affari Economici, Pierre Moscovici, durante una conferenza stampa a Parigi (“L’Italia è un problema nella zona euro; in Europa oggi non c’è Hitler, ma ci sono tanti ...