Il caso Ghosn smaschera le tensioni Renault-Nissan

caso Ghosn - La Francia è prudente ma vuole una nuova governance per la Renault : La Francia è intenzionata ad andare a fondo nella questione dell'arresto di Carlos Ghosn con l'obiettivo di avere maggiori informazioni sulle accuse di frode fiscale mosse dalla giustizia giapponese al numero uno della Renault e dell'Alleanza con la Nissan e la Mitsubishi. Al tempo stesso, però, Parigi chiede una governance temporanea per superare limpasse. Lo riferisce Bruno Le Maire, che nel ruolo di ministro dell'Economia è tra i ...

caso Nissan - Saikawa : ' Ghosn - troppo potere e per troppo tempo nelle mani di una sola persona' : TOKYO - 'Una condotta che deriva da una situazione in cui troppo potere è stato concentrato nelle mani di una sola persona per lungo tempo, e che richiederà un processo...