Il capo della Corte Suprema statunitense ha criticato pubblicamente il presidente | cosa

Droga - è allarme - parla il capo della Polizia : «Mobilitiamoci» : ... in particolare tra i giovani, che deve essere affrontato armonicamente da tutte le istituzioni e attori sociali , dalle famiglie agli insegnanti, dalle parrocchie agli enti locali e alla politica in ...

Demolizione ville Casamonica - Sabella : “Merito di Raggi o di Salvini? È della sindaca - del capo dei vigili e dei funzionari” : “I meriti della Demolizione delle ville abusive dei Casamonica? Sono tutti della sindaca Raggi, del comandante dei vigili e dei funzionari che hanno reso possibile l’operazione. Poi, sul piano politico, uno può dire che quanto annunciato da Salvini su tutto il territorio italiano possa aver accelerato la situazione. Ma questa è una valutazione politica. Tecnicamente il merito è del Campidoglio”. Sono le parole pronunciate ai microfoni de ...

Ikea - la storia della lampada buttata 16 anni dopo lo spot capolavoro : il messaggio ora fa riflettere : Sedici anni fa, correva l’anno 2002, Spike Jonze realizzò per Ikea lo spot con protagonista una lampada, che veniva buttata e poi sostituita, come diceva un uomo alla fine della pubblicità, da “una migliore” (filmato che riscosse notevole successo e vinse alcuni premi). Ora l’azienda svedese, per i propri clienti canadesi, ha lanciato un video che chiude la storia iniziata nel 2002. Una bambina recupera la lampada ...

Maltempo : a Longarone riunione Anci con il capo della Protezione Civile (3) : (AdnKronos) - "Non vi lasceremo soli e chiediamo la vostra collaborazione - ha aggiunto Bottacin - Abbiamo gestito una fase difficilissima, ma ne inizia una altrettanto importante che è quella commissariale e post emergenziale in cui i sindaci hanno un ruolo ancora più importante e delicato. La rico

Maltempo : a Longarone riunione Anci con il capo della Protezione Civile : Beleluno, 16 nov. (AdnKronos) - Si è tenuta oggi a Longarone la riunione organizzata da Anci Veneto ed Anci Nazionale per offrire supporto ai sindaci delle zone colpite cui hanno partecipato circa 100 amministratori e di questi 41 erano dei Comuni del bellunese. La Presidente di Anci Veneto, Maria R

Il capo della cybersicurezza giapponese? Non ha mai usato un computer : Il 68enne Yoshitaka Sakurada ammette candidamente in Parlamento di non aver mai toccato un pc. E riserva risposte sconvolgenti anche sulle Olimpiadi, di cui è responsabile

Stefania Pucciarelli - la leghista anti-rom - a capo della Commissione diritti umani : Sui social della senatrice da anni è un fiorire di attacchi e invettive contro zingari, gay e - prima delle elezioni - anche 5 Stelle. La difesa: «Non mi pento, risponderò coi fatti»

Anti-migranti e pro ruspe - polemica sulla Pucciarelli a capo della Commissione Diritti Umani : Ma sta creando scalpore anche la nomina del senatore del Carroccio Pillon, noto per essere contrario a unioni civili e aborto, diventato componente della Commissione bicamerale Infanzia e Adolescenza

La leghista anti-rom a capo della commissione Diritti umani : Le sue posizioni fanno discutere. Come quel like messo nel 2017 a un commento di un suo amico su Facebook, che a proposito degli alloggi popolari per stranieri, si concludeva con la frase "un forno ...

Storia dell'ex timpanista della Scala diventata capo degli ingegneri di Airbus : “Sei hai passione, produci risultati e non ti scoraggi la diversità di genere non conta e riesci” parola di Grazia Vittadini, prima donna a capo della ricerca e sviluppo di Airbus. La Storia che racconta al Corriere della Sera, effettivamente è un sogno che si sviluppa tra le nuvole a bordo di un aereo. Anzi, per la precisione a bordo di un aereo cui parti sono state ideate e costruite proprio da lei. Ma ...

Destra e M5s contro il capo dei vigili di Milano - polemiche dopo l'incidente della figlia della Boccassini : L'opposizione: "Venga a riferire in Consiglio comunale". I 5 Stelle: "Bisogna ricordare a Ciacci che non lavora più in procura e non devono esistere corsie preferenziali". Il comandante aveva lavorato in procura

Acciaierie Valbruna - impresa sfiorata in casa della capolista : La cronaca Il pronostico sembra chiuso, ma sin dalle prime battute Pallacanestro Bolzano dimostra decisione e piglio inconsueto per una neopromossa. Il primo quarto si dipana con grande intensità da ...