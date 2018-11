Il black friday della salute | perché scioperano medici e anestesisti

MediaWorld lancia il nuovo volantino TOTAL black friday - valido fino a domenica : MediaWorld lancia il nuovo volantino TOTAL Black Friday, valido da oggi, 22 novembre, fino a domenica 25. Scopriamo le numerose offerte proposte dalla catena su smartphone e tablet Android e non solo. L'articolo MediaWorld lancia il nuovo volantino TOTAL Black Friday, valido fino a domenica proviene da TuttoAndroid.

Facebook - blocco degli annunci pubblicitari nei giorni del black Friday : Facebook (Immagine: Getty Images) Facebook ha avuto problemi con la gestione degli annunci pubblicitari per i prodotti in vendita sulla sua piattaforma. Martedì si sono verificate diverse interruzioni del servizio del social network che hanno lasciato aziende e marchi in cerca di visibilità su Facebook, senza la possibilità di inserire gli annunci in vista del Black Friday. Non solo gli utenti hanno avuto problemi con il funzionamento di ...

black friday - 10 consigli per affrontare lo shopping senza fregature : Approfittare degli sconti nell'ultimo week end di novembre è davvero vantaggioso solo se si procede con tutte le accortezze...

Regalatevi uno smartphone Nokia per il black friday - solo al temporary store di Scalo Milano : Per festeggiare il Black Friday con una serie di sconti, Nokia aprirà un temporary store allo Scalo di Milano, fino alle 18:00 di domenica 25 ottobre. L'articolo Regalatevi uno smartphone Nokia per il Black Friday, solo al temporary store di Scalo Milano proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Mi 8 - Mi MIX 2S - Mi A2 Lite e molto altro nel black friday di Xiaomi : Ecco tutti i prodotti in promozione sullo store ufficiale italiano di Xiaomi er il Black Friday, validi fino alla fine del Cyber Monday, in programma lunedì 26. L'articolo Xiaomi Mi 8, Mi MIX 2S, Mi A2 Lite e molto altro nel Black Friday di Xiaomi proviene da TuttoAndroid.

black friday 2018 - vinili - box speciali e limited edition : le offerte del Record Store Day : Oltre ad Halloween, tra le tradizioni più amate da quelle mutuate dagli Stati Uniti, c’è quella del Black Friday. Un venerdì, quello dopo il Giorno del Ringraziamento, con sconti incredibili dappertutto. Spesso le promozioni cominciano durante la settimana e proseguono fino al lunedì successivo, ma per la musica, è più interessante proprio il Black Friday 2018, che quest’anno è il 23 novembre. Ebbene sì, già normalmente il venerdì ...

Il black friday arriva domani - ma già tutti fanno sconti : Amazon ha iniziato lunedì, oggi inizia MediaWorld con il "Total Black Friday", e poi Ryanair, Poltronesofà, Zalando e altri

Guadagnare dal black friday : ecco siti e app che offrono il cashback : Black Friday (Getty Images) Il conto alla rovescia è cominciato, domani il Black Friday porterà migliaia di clienti in molti negozi e altrettanti utenti saranno incollati allo schermo in cerca dell’offerta migliore, navigando sui diversi siti di ecommerce e non solo. Ma da più parti sono già iniziate promozioni e sconti, e tra le iniziative che stanno guadagnando sempre più successo anche in Italia c’è quella del cashback. siti e app dove agli ...

Il TOTAL black friday di MediaWorld è qui : 4 giorni di offerte online e in negozio : Il Black Friday sta entrando nel vivo e MediaWorld lancia il TOTAL Black Friday 2018, con offerte valide sia online sia in negozio dal 22 al 25 novembre compresi, fino a esaurimento scorte. L'articolo Il TOTAL Black Friday di MediaWorld è qui: 4 giorni di offerte online e in negozio proviene da TuttoAndroid.

Promozioni Tim - Vodafone e Wind per il black friday - sconti su tariffe e smartphone : Ci siamo, venerdì 23 novembre ci sarà il tanto atteso Black Friday, occasione per molti utenti di acquistare a prezzi scontati alcuni prodotti, che siano per un uso personale o che siano come regalo per le persone care. Tale iniziativa commerciale, importata dall'America, riguarda tutti gli ambiti commerciali, non solo quindi siti e-commerce, ma ad esempio anche i brand di telefonia mobile. In particolar modo Tim, Vodafone e Wind sono già pronte ...

Ecco gli sconti di BQ per il black Friday : Anche BQ vuole farsi trovare pronta alla frenesia da acquisti generata dal Black Friday 2018 e sul suo sito ha pubblicato alcuni interessanti sconti L'articolo Ecco gli sconti di BQ per il Black Friday proviene da TuttoAndroid.

Piquadro black friday 2018 : offerte su borse ed accessori - negozi aderenti in Italia : Un’azienda Italiana che nella settimana del Black Friday 2018 non tradirà le aspettative dei suoi clienti affezionati è la Piquadro, da decenni leader nel settore manifatturiero con le migliori collezioni di borse e accessori all’ultima moda. Per il Black Friday 2018 la catena commerciale bolognese ha ovviamente programmato dei piani business ricchi di offerte e promozioni su decine di prodotti, i quali verranno messi in vendita a prezzi ...

Aspettando il black friday di Amazon : tutte le migliori offerte su videogiochi e tecnologia : Ormai, come da tradizione, noi di Eurogamer siamo qui per suggerirvi le migliori offerte a tema videoludico e tecnologico di questo Black Friday 2018.Come ogni anno, gli sconti del Black Friday non sono buoni solo il giorno del venerdì nero, ma anche nel corso di tutta la settimana! Ecco perché qui di seguito potete già trovare un sacco di offerte super-vantaggiose.Iniziamo subito con quelli che, a nostro avviso, sono gli sconti più succulenti ...

Promo Wind - black friday : nuove offerte tramite sms per ex utenti a partire da 4 - 99 euro : Siamo oramai prossimi al Black Friday, previsto per venerdì 23 novembre, e per quanto i più cliccati siano i negozi di e-commerce, anche le aziende di telefonia mobile si stanno attivando per cercare di 'sfruttare' questa importante ricorrenza commerciale, e quindi per lanciare le loro offerte. Abbiamo già parlato di Vodafone, che ha Promosso di recente sconti su smartphone, sia per la modalità acquisto in un'unica soluzione, sia per quella a ...