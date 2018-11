Il big bang del renzismo

Uno spin-off di The big bang Theory? Kaley Cuoco pronta a lavorare di nuovo con Chuck Lorre : Uno spin-off di The Big Bang Theory è possibile? La longeva serie targata CBS volgerà al termine solo il prossimo anno, ma potrebbero esserci belle novità in arrivo. La comedy è diventata molto popolare a livello mondiale, ma forse i fan non sono ancora pronti a dire addio ai loro personaggi preferiti. Quando ha saputo che lo show di CBS sarebbe terminato a maggio, il cast ha ringraziato il suo pubblico attraverso i social, condividendo il loro ...

The big bang Theory 12×09 - brutte notizie per Amy e Sheldon nell’ultimo episodio prima della pausa (video) : Questa settimana The Big Bang Theory 12x09 assume un tono drammatico e più maturo, segno che la comedy si sta lentamente avvicinando alla fine. Amy e Sheldon scoprono che qualcun altro potrebbe aver pensato alla super asimmetria, un progetto concepito il giorno del loro matrimonio (nel finale della scorsa stagione). La scoperta li sconvolge, ma si affidano a Leonard - che spesso fatica a ritagliarsi il giusto spazio nella sitcom - per far sì ...

Kaley Cuoco : la sua vita dopo il finale di "The big bang Theory" : La comedy è al suo giro di boa. Sappiamo che The Big Bang Theory concluderà il suo lungo percorso nel maggio del 2019 e, gli attori protagonisti, pensano già al loro futuro dopo l'ultimo ciak. Anche ...

Il crossover tra Young Sheldon e The big bang Theory diventa realtà : in che modo le due serie si incontreranno? : Il tanto atteso crossover tra Young Sheldon e The Big Bang Theory diventa finalmente realtà. CBS ha annunciato che le due serie tv si incontreranno in via ufficiale. Iain Armitage, interprete del piccolo Sheldon, apparirà in qualità di guest star in un episodio speciale della comedy, in onda il mese prossimo, e condividerà la scena con Jim Parsons, storico interprete del fisico teorico. Iain non sarà da solo in questa avventura. Come riporta ...

The big bang Theory - tre personaggi di Young Sheldon compariranno in un episodio : I fan ci speravano e, visto che la dodicesima stagione di The Big Bang Theory sarà l'ultima, i produttori hanno pensato bene di non perdere tempo e di osare. Perché di audacia ce ne vuole, per realizzare quello che sarà un vero e proprio crossover tra la sit-com ed il suo prequel, Young Sheldon. Eppure, la Cbs ha annunciato che Iain Armitage, Lance Barber e Montana Jordan, rispettivamente gli interpreti del giovane Sheldon, di suo padre ...

In The big bang Theory 12×08 Raj e Anu annunciano la data del loro matrimonio (promo 12×09) : The Big Bang Theory 12x08 accelera le cose tra Raj e Anu, facendoci domandare se siano davvero destinati a stare insieme o meno. Lo showrunner Steve Holland aveva anticipato che la l'ultima stagione sarebbe stata focalizzata sul percorso personale di Raj e la ricerca del vero amore. Anu è apparsa dopo pochissimi episodi e, dopo lo scetticismo iniziale, sembra davvero la donna perfetta per Raj. L'astrofisico indiano e la sua promessa sposa ...

Young Sheldon e The big bang Theory 11 su Italia1 dal 7 novembre : trama e programmazione : Young Sheldon e The Big Bang Theory 11 arrivano su Italia1. Le due comedy, campioni d'ascolto negli Stati Uniti, sbarcano nel pomeriggio del canale Mediaset. La prima, spin-off incentrato sul giovane Sheldon Cooper, debutta con la prima stagione, mentre la seconda con l'undicesimo ciclo di episodi. Young Sheldon e The Big Bang Theory 11 andranno in onda a partire da oggi, 7 novembre, alle 14:45. Tutti i giorni con un nuovo appuntamento in ...

"Buchi neri e big bang. I miei viaggi nella fisica estrema" : Un film di fantascienza, che però - dice - si basa 'su elementi della scienza reale'. Professore, quindi tutto quello che vediamo nel film è possibile? Anche le cose più straordinarie, come passare ...

The big bang Theory 12×07 - Sheldon contro Leonard e Bernadette ha un segreto (promo 12×08) : The Big Bang Theory 12x07 è uno dei classici episodi della comedy in cui Sheldon e Leonard tornano protagonisti, mentre le controparti femminili giocano un divertente ruolo di contorno. Il fisico sperimentale si pente di essere stato scelto dall'università come responsabile per la scelta di un progetto che, se preso in considerazione, riceverà denaro extra. Sheldon coglie l'occasione per ricordare al suo amico il motivo per cui dovrebbe ...

L’addio di Jim Parsons a The big bang Theory da attore più pagato della tv - in top10 volti da NCIS e Modern Family : Nell'anno dell'annuncio dell'addio di Jim Parsons a The Big Bang Theory con l'ultima stagione della celebre comedy l'attore si conferma il più pagato della tv americana. Ancora una volta l'interprete di Sheldon Cooper è in cima alla lista degli attori meglio retribuiti nel settore televisivo per il quarto anno consecutivo, dopo aver guadagnato 26,5 milioni lordi nell'ultimo anno. Secondo la rivista economica Forbes, che ha stilato le ...

The big bang Theory 12×06 tra Sheldon bis per Halloween e nostalgia per Penny e Leonard (promo 12×07) : In The Big Bang Theory 12x06 è già arrivato Halloween. Come da tradizione, la comedy regala un episodio dedicato alla festa, dove abbondano decorazioni e costumi stravaganti. The Imitation Pertubation regala anche un'occasione per fare un passo indietro nel tempo. Leonard cerca di convincere Penny a ricordare il loro primo bacio, avvenuto in un episodio della prima stagione in cui i ragazzi festeggiavano Halloween. Marito e moglie sono ...