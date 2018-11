Ibrahimovic | figlio di un Dio pallone

vanityfair

(Di giovedì 22 novembre 2018) Se volete sono quiOlimpionico mancatoJolly in campoMarchese del GrilloUn uomo sposatoSaper perdereNo Ibra no partyChi lo ferma?Guai in vistaOmosessualità?I competitorNella storiaOra non esageriamo...Ibra chi?Vendesi!Spese pazzeIl ricattoVecchio a chi?Brutto infortunioLa promessaQuesta intervista è tratta dal numero 47 di Vanity Fair in edicola fino al 28 novembre 2018. Ibra, quattro lettere. Come Pelé. Ma Zlatanè unico, forse anche più di Pelé. Non è solo il calciatore che per vent’anni ha accumulato vittorie e trofei ma un personaggio trasversale, oltre il calcio, oltre lo spettacolo, oltre, spesso, la natura delle cose. È svedese, «il nuovo svedese» dice lui, ma ha un cognome che più slavo non si può. Èd’immigrati e nonostante tutto e tutti, compreso il suo carattere, è arrivato in cima al mondo del calcio, a dominarlo ovunque abbia messo piede, a diventare il ...