Ibra al Milan | Cavani al Napoli

Milan - lunedì incontro con gli agenti di De Paul : il sogno rimane Ibrahimovic (RUMORS) : Un duello tutto Milanese, quello che potrebbe vedere impegnate Milan e Inter, per cercare di portare su una delle due sponde Rodrigo De Paul, centrocampista offensivo attualmente nelle fila dell'Udinese. Non sarà sicuramente impresa da poco, soprattutto per i cugini nerazzurri, tentare di strappare il giocatore alla concorrenza. Inoltre, proprio gli agenti di De Paul lunedì prossimo avranno un colloquio con i dirigenti rossoneri. Questo, per ...

Calciomercato - Ibrahimovic in Italia : non solo il Milan - si aprono altre due piste clamorose : Si avvicina sempre di più il mercato di gennaio ed i club del campionato di Serie A sono già al lavoro per rinforzare le rose in vista della seconda parte di stagione. Un calciatore al centro delle trattative è Zlatan Ibrahimovic, dopo l’esperienza con i Galaxy lo svedese ha chiesto espressamente di tornare in Italia. Ovviamente le preferenze sono per il Milan, i rossoneri nelle ultime ore hanno incontrato l’agente Mino Raiola, ...

Milan - arriva Ibrahimovic? Ti esalti o vai via. Storia di Nocerino - Dinho e... : Stefano Cantalupi, nell'articolo sulla Gazzetta dello Sport in edicola oggi, ripercorre le esperienze di Zlatan nelle squadre in cui ha giocato in carriera: alcuni dei compagni hanno beneficiato ...

Milan : per la difesa c’è l'idea Godin mentre Ibra interessa alla Samp : Il Milan si prepara al rientro in campionato dopo la sosta, quando i rossoneri saranno chiamati a disputare una gran partita nel big match contro la Lazio, che si giocherà allo Stadio Olimpico. In questi giorni, la dirigenza rossonera sta cercando di correre ai ripari dopo la clamorosa serie di infortuni che ha colpito la squadra allenata da Gennaro Gattuso. Contro la Lazio, infatti, l’unico difensore centrale a disposizione sarà il veterano ...

Incredibile CorSport : 'Un'altra squadra italiana vuole Ibra più del Milan' : Sorpresa in prima pagina sul Corriere dello Sport . Non c'è solo il Milan su Zlatan Ibrahimovic , assicura il quotidiano: 'La Sampdoria è la squadra che vuole Ibra con più forza: offerta da 2 milioni per 6 mesi in blucerchiato'.

Ibrahimovic a gennaio potrebbe tornare al Milan : A gennaio Zlatan Ibrahimovic vestirà la maglia rossonera. A meno di ripensamenti e intoppi dell'ultimo momento, il campione svedese è pronto a tornare a Milanello dopo più di sei anni. È il rinforzo del mercato invernale tanto voluto da Leonardo che nel 2012, quando era direttore sportivo del Paris Saint Germain, lo strappò al Milan per portarlo al club parigino, facendolo diventare il giocatore ...

Oddo a Sportnews.eu : “Ibra al Milan? Solo se motivato. Assurdo CR7 fuori dal Pallone d’Oro” : Il tecnico del Crotone Massimo Oddo, ex capitano della Lazio e del Milan, 282 partite e 30 reti in Serie A, di cui 24 su calcio di rigore, 18 partite in Bundesliga con il Bayern Monaco, Campione del Mondo a Germania 2006; alla vigilia della ripresa del campionato di Serie A, che vedrà in cartellone proprio […] L'articolo Oddo a Sportnews.eu: “Ibra al Milan? Solo se motivato. Assurdo CR7 fuori dal Pallone d’Oro” proviene da Serie A ...

Calciomercato Milan - non solo Ibra e De Paul : Leonardo ha altri due obiettivi sul taccuino : Il direttore dell’area tecnica rossonera segue due obiettivi per il mercato di giugno, si tratta di Ben Yedder e Van de Beek Il Calciomercato del Milan pare essere già entrato nel vivo, Leonardo infatti non perde tempo e prosegue nel suo lavoro di rafforzamento della rosa rossonera. LaPresse/EFE Non solo Ibrahimovic e De Paul, il responsabile dell’area tecnica segue anche altri due obiettivi presumibilmente per la sessione di ...

Ibrahimovic al Milan è una tentazione irresistibile : Nonostante i 37 anni di età Zlatan Ibrahimovic fa volare la fantasia dei tifosi del Milan. Il suo ritorno in maglia rossonera è più di un’eventualità per gennaio, alla luce dei numerosi ammiccamenti delle scorse settimane. Ibra infatti non è completamente soddisfatto dell’esperienza calcistica che sta vivendo nei Los Angeles Galaxy, eliminati dai playoff nella Major League Soccer americana nonostante i suoi 22 gol, di cui alcuni altamente ...

Calciomercato Milan - i tre acquisti del mercato di gennaio : l’esordio di Ibrahimovic potrebbe essere contro la Juve : Calciomercato Milan, Leonardo si è messo sulle tracce di diversi calciatori per rafforzare la rosa rossonera dopo i tanti infortuni delle ultime settimane Calciomercato Milan, Leonardo si è messo all’opera per puntellare la rosa in vista della sessione invernale, a seguito di una serie di infortuni davvero catastrofica per mister Gattuso. In tanti sono fermi ai box, alcuni dei quali per un lungo periodo come Bonaventura, Biglia e ...

Calciomercato Milan - il club fa sul serio : Ibra - Caio e Sensi : Calciomercato Milan – Il campionato di Serie A si è fermato per lasciare spazio alle Nazionali, il prossimo weekend promette spettacolo con tante partite interessanti. Il percorso del Milan fino al momento è stato altalenante, un inizio positivo, poi una serie di risultati utili consecutivi fino alla sconfitta rimediata contro la Juventus. L’obiettivo del club è quello di conquistare la qualificazione in Champions League, per ...

Milan - Ibrahimovic e non solo. In difesa Christensen o Rodrigo Caio : Ogni giorno potrebbe essere quello buono per un altro passo avanti. Magari non sarebbe il nome da mettere in cima alla lista delle priorità in questo momento, ma di certo è quello che accende ...

Milan - Ibra butta Higuain fuori dai titolari così : Secondo La Gazzetta dello Sport, Zlatan Ibrahimovic aspetta una chiamata dal Milan ma ha detto sì ai rossoneri. In attesa che tutto possa definirsi, il quotidiano ipotizza tre opzioni di formazioni: Gattuso spingerebbe per un ...