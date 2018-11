I vip e le pensioni basse | da Enzo Paolo Turchi a Wilma De Angelis | leggi lo sfogo dei vip

Pensioni dei vip - lo sfogo di Giucas Casella : ”Una cifra ridicola” : Giucas Casella è il grande mentalista di tutti i tempi, celebre e popolare in Italia, è Diventato famoso grazie all’esperimento delle mani legate. Nel corso della sua carriera addormentato i più grandi personaggi dello spettacolo e del cinema, con esperimenti sotto ipnosi e con sorprendenti esperimenti al limite della sopportazione fisica, come l’immersione nel ghiaccio, i carboni ardenti, sepolto sotto 2 metri di terra, chiuso in una botola ...