I problemi nel governo e le parole di Gramellini Di cosa parlare stasera a cena

Deve risolvere i suoi problemi! Elia Fongaro nell'occhio del ciclone per Jane Alexander : L'ex velino, dopo aver fatto parlare di sé per la liaison nella casa del Grande Fratello Vip con Jane Alexander, torna alla ribalta delle cronache con delle affermazioni che avrebbero generato più di una polemica tra i fan della coppia.Durante una puntata di Mattino 5, Elia non avrebbe voluto prendere un posizione precisa riguardo alla storia con l'attrice romana e avrebbe sottolineato: «Sono tante le donne che mi cercano adesso. Jane? Deve ...

"Quelle parole sono un pugno nello stomaco - non ho problemi a chiedere scusa" : Faccio fatica a rivedermi a distanza di 15 anni, mi urta risentirmi. Non mi ritrovo assolutamente in quelle parole, chiedo scusa. Io sono omosessuale e ho vissuto sulla mia pelle la discriminazione". Così Rocco Casalino, portavoce di palazzo Chigi, intervistato da Fabio Fazio a 'Che tempo che fa'. "La mia storia non può accettare quelle parole - aggiunge - E' un pugno nello stomaco. Anche se una simulazione, è altrettanto ...

Nella carovana di migranti ci sono tutti i problemi dell'America Centrale : ... per coloro che solo oggi " dopo anni dalla nascita del corridoio umano più grande del mondo, che va da Tegucigalpa al deserto dell'Arizona " prestano attenzione ai centroamericani espulsi dai loro ...

Nella carovana di migranti ci sono tutti i problemi dell’America Centrale : La lunga marcia dei migranti è stata una sorpresa solo per coloro che scoprono solo oggi i migranti e le loro ragioni per fuggire. Leggi

Po esonda nel Saluzzese : problemi sulla strada per Pinerolo e nella zona di Faule : E' allerta meteoidrologica di grado "giallo" in Piemonte. Le piogge della notte, più intense del previsto, hanno provocato un aumento della portata dei fiumi. Hanno raggiunto il livello di guardia, ma ...

Prescrizione - Di Maio : “Se la Lega ha dei problemi interni non mi interessa. Lo stop sarà nella legge spazza corrotti” : “Lo stop alla Prescrizione deve entrare nel decreto ‘spazza corrotti’ perché l’emendamento del ministro Bonafede è in linea con il contratto di governo. E’ la norma contro i furbi”. Lo dice il vicepremier M5s Luigi Di Maio in una diretta su Facebook. “In questo Paese i più grandi furbetti del quartierino, i furbetti politici, si sono salvati dai processi grazie alla Prescrizione, non la povera gente. Tra loro Licio ...

Un altro addio nel cast di NCIS 16 dopo nuovi problemi per la squadra e per Gibbs? : dopo aver salutato il personaggio di Abby Sciuto nella quindicesima stagione, ci sarà un nuovo addio nel cast di NCIS 16? L'ipotesi non è da escludere, anche se troppo presto per dirlo visto che la nuova stagione ha debuttato solo lo scorso settembre su CBS negli Stati Uniti. Alcuni indizi potrebbero indurre il pubblico a pensare ad una nuova uscita di scena, dovuta non tanto ad una morte o ad un altro evento drammatico, ma piuttosto ad capo ...

Notte di piogge ma senza particolari problemi sulla nostra provincia : nell'entroterra raggiunti i 120 millimetri - tutti i dati - : Da 13 ore e fino alle 16 di oggi la nostra provincia è in stato di allerta meteo 'arancione' ma, da è da poco spuntato il sereno anche se nella Notte le piogge hanno colpito tutto l'imperiese, senza ...

Facebook ha 2 problemi : la saturazione del mercato e la pubblicità nelle stories : E nelle altre parti del mondo i dollari per utente generati sono molto meno, come sottolineato dal CFO. Le altre risorse: chat e messaggi, contro Apple, Oltre alle stories, sfida principali per i ...

Uomini e Donne/ Luigi Mastroianni tra Irene e Antonella? Nuovi problemi per il tronista (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Ancora problemi per Luigi Mastroianni: il tronista colpito da Irene Capuano e Antonella, ma qualcosa non va...(Pubblicato il Sat, 27 Oct 2018 07:05:00 GMT)

Ponte Morandi - Cantone (Anac) : “Norme antimafia nel decreto Genova per evitare problemi successivi” : “Pensare che esistano luoghi nel nostro Paese in cui la mafia è completamente estranea credo che sia un illusione che ormai nessuno coltiva davvero, le mafie e la cosiddetta ‘linea della palma’ si è molto alzata” così il presidente dell’Anac, autorità nazionale anticorruzione, Raffaele Cantone, si è espresso oggi a Genova rimarcando le perplessità circa l’assenza di norme antimafia nel decreto Genova. Gli ambiti dei nuovi cantieri maggiormente a ...

UNA PALLOTTOLA NEL CUORE 4 CI SARÀ?/ Anticipazioni quarta stagione : per la trama non ci sono problemi : Una PALLOTTOLA nel CUORE 4 ci sarà oppure no? Gli ascolti lasciano sperare in un rinnovo ma Gigi Proeitti sembra "stanco" del suo ruolo in tv, come andrà a finire?(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 22:38:00 GMT)