I maschi delle megattere subiscono una “rivoluzione culturale” e cambiano i loro canti 

Angela Finocchiaro durante la tv delle ragazze dice alle bimbe in Rai : «maschi pezzi di m...». Ira di Lega e cattolici : La Lega contro Angela Finocchiaro. La bufera sulla comica è scoppiata a causa di alcuen frasi pronunciata su Rai 3 durante la trasmissione 'La Tv delle ragazze'. Infatti, Angela Finocchiaro nel corso ...

Maratona New York 2018 - il record della corsa. I primati delle gare maschile e femminile : Domenica 4 novembre si correrà la Maratona di New York 2018: la 42 km più prestigiosa del mondo, giunta alla sua 49^ edizione, si preannuncia altamente spettacolare e incerta. Tra i tanti saliscendi tipici della Grande Mela, tra la partenza in salita sul Ponte di Verrazzano e il durissimo arrivo a Central Park, ne vedremo davvero delle belle con Keitany e Kamworor che cercheranno di confermare il pronostico della vigilia ma i vincitori della ...

Volley : Champions League maschile - effettuati a Budapest i sorteggi delle Pool : Budapest, UNGHERIA,- Budapest nel corso, dell' ' European Volleyball Gala CEV, sono state sorteggiate le Pool della 4 fase della Champions League Maschile 2018-19. Derby italiano fra la Cucine Luve ...

Karate - Mondiali 2018 : i favoriti delle categorie di peso maschili. Ryo Kiyuna pronto a confermarsi nel kata - Luigi Busà sfida Rafael Aghayev nel kumite -75 kg : Si avvicina il momento clou della stagione del Karate: i Mondiali di Madrid, che si svolgeranno da martedì 6 a domenica 11 novembre. Ci attende una rassegna spettacolare visto che sul tatami spagnolo oltre 1000 atleti si sfideranno per la conquista del titolo iridato. Cerchiamo quindi di scoprire chi potrà portare a casa la medaglia d’oro andando ad analizzare i favoriti di ciascuna categoria maschile. kata Il giapponese Ryo Kiyuna è pronto a ...

Ginnastica - Mondiali 2018 : la preview delle gare maschili. Uchimura la stella - parata di Campioni per le medaglie : Il Campione Olimpico, del Mondo e d'Europa vorrà continuare il proprio dominio. Premono forte il turco Ibrahim Colak, il britannico Courtney Tulloch, i russi Denis Ablazin e Nikita Nagornyy, il ...

Ginnastica - Mondiali 2018 : la preview delle gare maschili. Uchimura la stella - parata di Campioni per le medaglie : I Mondiali 2018 di Ginnastica artistica si disputeranno a Doha (Qatar) dal 25 ottobre al 3 novembre. Al maschile verranno assegnati otto titoli, analizziamo nel dettaglio quello che ci aspetta con le preview delle singole gare. GARA A SQUADRE: Si torna a gareggiare dopo tre anni nel team event, come sempre tutto dovrebbe risolversi con un pirotecnico duello tra Giappone e Cina ma questa volta anche la Russia potrà dire la sua. CONCORSO ...

Man’s World - tutto il meglio delle passioni maschili : Il debutto italiano ha radunato a maggio in quel di Milano oltre 60 marchi espositori e 6 mila visitatori, e così ora si scaldano i motori in attesa del nuovo appuntamento meneghino. Dal 30 novembre al 2 dicembre andrà infatti in scena la seconda edizione tricolore di Man’s World, l’evento internazionale dedicato all’uomo e alle sue passioni che terrà banco negli spazi di Fabbrica Orobia. Dalla cura della propria barba ...

La truffa delle case vacanza fantasma Indagati anche due bergamaschi : Gli annunci online per alloggi estivi vista mare a Senigallia. Le vittime anticipavano la caparra, ma arrivati al mare scoprivano l'inganno. Nove Indagati in tutto.

Sci alpino - il ghiacciaio di Saas Fee ospita lo stage degli osservati delle discipline veloci maschile e femminile : stage osservati delle discipline tecniche a Saas Fee dal 10 al 14 ottobre nell’ambito della collaborazione con i Comitati Regionali Il ghiacciaio svizzero di Saas Fee ospita da mercoledì 10 a domenica 14 ottobre lo stage degli osservati delle discipline veloci maschile e femminile, nell’ambito della collaborazione con i Comitati Regionali. Il direttore sportivo Massimo Rinaldi ha convocato Heloise Edifizi (VA), Sofia ...

Beach volley - Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018. Cade il Brasile al maschile - si ritira l’Olanda tra le donne - in attesa del ritorno in campo delle azzurre : Una giornata convulsa, la seconda, nel torneo di Beach volley delle Olimpiadi Giovanili di Bueons Aires con qualche sorpresa in attesa del ritorno in campo domani alle 20 delle azzurre Scampoli e Bertozzi. In campo femminile spicca il ritiro per infortunio delle olandesi Van Driel/Schoon, una delle coppie che partiva con i favori del pronostico per la conquista di una medaglia ed ora a risalire la china nella classifica del girone, a patto che ...

L’Italia è stata battuta dalla Serbia nella prima partita delle Final Six dei Mondiali di pallavolo maschile : La Nazionale maschile di pallavolo è stata battuta 3-0 dalla Serbia a Torino nella prima partita della Final Six, la penultima fase dei Mondiali. È stata una sconfitta netta, con i tre set che si sono chiusi 25-15, 25-20 e The post L’Italia è stata battuta dalla Serbia nella prima partita delle Final Six dei Mondiali di pallavolo maschile appeared first on Il Post.

Trial delle Nazioni - l’Italia brilla nelle Qualifiche di Sokolov : terza la squadra maschile e quarta quella femminile : L’Italia è terza con la squadra maschile, quarta con la formazione femminile La Maglia Azzurra ha dato riscontri positivi nelle Qualifiche del Trial delle Nazioni, andate in scena oggi a Sokolov, in Repubblica Ceca. Due i piloti impegnati per ogni squadra. Gli azzurri Matteo Grattarola (Montesa)e Luca Petrella (TRRS) si sono cimentati nella qualifica maschile, riuscendo a centrare un’ottima terza posizione alle spalle di Giappone e ...

Il cervello delle donne? È più attivo di quello maschile (lo dice la scienza) : A volte dormicchiare al mattino aiuta le intuizioniLa mattina ingrana cosìMai senza una prima colazione nutrienteSe alleni il corpo, alleni anche il cervelloPoniti traguardi realisticiAiuta la tua concentrazioneIn ufficio attenta ai coloriLa creatività? Questione di informazioniBasta procrastrinareSii flessibileChe il cervello femminile funzionasse in maniera diversa rispetto a quello maschile è credenza diffusa. Più elucubrazioni, ossia opere ...