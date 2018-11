wired

: I creatori di Ralph spacca internet: 'I social network sono qui per rimanere, non serve condannare ma capire' -… - sissyalleluya : I creatori di Ralph spacca internet: 'I social network sono qui per rimanere, non serve condannare ma capire' -… - _Forza_Italia_ : RT @MilanoCitExpo: I creatori di Ralph spacca internet: “I social network sono qui per rimanere, non serve condannare ma capire” #Dipartime… - antocalderone : I creatori di Ralph spacca internet: “I social network sono qui per rimanere, non serve condannare ma capire”… -

(Di giovedì 22 novembre 2018) Capita raramente che il cinema americano riesca a costruire un discorso serio su, uno che lo racconti o almeno lo mostri per quel che è, un luogo contraddittorio in cui albergano il meglio e il peggio di noi, pieno di possibilità, capace di dare al singolo un grandissimo potere sul proprio destino e per questo anche posto perfetto per truffe, inganni, minacce e derisioni. Tutto questo lo fa, sequel ditutto in cui i protagonisti dei videogiochi fanno il salto di qualità e, per impedire che il cabinato di uno di loro sia venduto causa rottura di un pezzo, si recano inper trovare il suddetto pezzo su eBay. Passare dalla sala giochi (il mondo Lan) alla rete delle reti è per loro un ampliamento di orizzonte e, nella grande città che è(così viene rappresentata),come dei provinciali facili da truffare, ammaliati da tutto. I ...