I conti correnti ai raggi x Come cambiano i controlli

Dalle banche alle Poste : la stangata sui conti correnti : Aumenti su aumenti. I costi di gestione dei conti corrente bancari impennano di anno in anno. Da due anni a questa parte, infatti, in base all'indagine condotta dalla Banca d"Italia, la spesa media per la gestione di un conto corrente è arrivata a raggiungere 79,4 euro. Un rincaro di rilievo se si considera che nel 2016 la spesa ammontava a 77,6 euro e nel 2015 a 76,5 euro.Nell'ultimo periodo insomma c'è stata un'inversione di rotta degli ...

Stangata sui conti correnti : ecco tutti gli aumenti : Ancora una Stangata sui conti correnti. Per due anni di seguito lievitano i costi per la gestione del conto. L'esborso nel 2017 è salito a 79,4 euro. Un bel balzo in avanti ripsetto al 2015 e al 2016. In precedenza i costi di gestione infatti ammontavano a 76,5 euro e a 77,6 euro. Il rincaro, secondo quanto riportano i dati della Banca d'Italia, la Stangata tocca anche i conti online con un spesa che aumenta di 06 euro. Le spese fisse ammontano ...

Banche - perché i conti correnti costano sempre di più : Secondo una indagine di Bankitalia, nel 2017 le spese per gestire un conto in banca sono aumentate di 1,8 euro, attestandosi...

Fisco - no al condono e niente carcere per gli evasori. Sì alla GdF nell'anagrafe dei conti correnti : In giorni difficilissimi per il governo gialloverde, scosso da mille tensioni sull'asse che 'unisce' Matteo Salvini e Luigi Di Maio , si trova un compromesso: stop al condono fiscale, niente carcere ...

Prosciugava i conti correnti con false promesse d'amore : LA CRONACA dei suoi misfatti è sintetizzata nella nota diffusa dai carabinieri dopo l'arresto: «Sceglieva le vittime, per lo più uomini soli bisognosi di affetto, alcuni già anziani. Li circuiva ...

Dal 2019 la Guardia di Finanza controllerà i dati dei conti correnti : Il monitoraggio da parte del Fisco sui nostri conti correnti è ormai cosa nota. Di fatto dal governo Monti con il Decreto Salva-Italia è arrivato un primo 'Grande Fratello' che tutto vede all'interno ...

Dl fisco - emendamento M5s : “La Finanza avrà accesso all’anagrafe dei conti correnti per contrastare evasione” : Per contrastare l’evasione fiscale e gli altri illeciti in materia economico-finanziaria anche la Guardia di Finanza avrà accesso all’Anagrafe dei rapporti finanziari oggi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate. E’ il contenuto di uno degli emendamenti al decreto fiscale presentati mercoledì, in commissione Finanze del Senato, dal relatore Emiliano Fenu (Movimento 5 Stelle). Le Fiamme Gialle dovranno poi realizzare ...

conti correnti. Anche la Guardia di Finanza può controllarli : Anche la Guardia di Finanza avrà accesso ai Conti corrente. È quanto previsto da uno degli emendamenti al decreto fiscale, attualmente all’esame del Senato, a firma del relatore Emiliano Fenu di M5S. “Al fine di rafforzare le misure volte al contrasto dell’evasione fiscale e degli altri illeciti in materia economico-finanziaria” si legge, si estende alla Gdf “la possibilità di accesso ai suddetti dati sia per analisi di ...

Le mani del governo sui conti correnti dormienti : Il governo si prepara a mettere le mani sui conti correnti dormienti . Il ministro dell'Economia, Giovanni Tria , è a caccia di risorse per finanziare la manovra e di fatto l'esecutivo ha messo nel mirino proprio quei fondi che dopo un periodo lungo dieci anni non potranno più essere ...

Patrimoniale : tra casa - conti correnti - auto e tv un’opzione italiana che non tramonta mai : Escludendo importi richiesti nel caso di trasferimenti di beni o di ricchezza (come accade per le successioni, le imposte di registro , quelle ipotecarie) sono attualmente dovuti almeno otto prelievi classificabili come patrimoniali...

