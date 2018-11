HO MOBILE | offerta da 5 | 99 euro al mese a partire dal 23 novembre 2018 | Dettagli della

Promozioni Kena MOBILE - smentita ufficiale su offerta da 5 - 99 euro per gli utenti Iliad : Ci avviciniamo al Black Friday, ed anche i brand di telefonia Mobile stanno improntando la loro strategia commerciale proprio per valorizzare questa importante ricorrenza, importata dall'America. A tal proposito, molti brand stanno lanciando interessanti tariffe, utilizzando spesso e volentieri i propri siti o le pagine social ufficiali. In questo contesto, purtroppo alcuni siti di informazione, anche attendibili, divulgano fantomatiche offerte ...

Promozioni Kena MOBILE : lanciata offerta da 50 giga a 5 - 99 euro dedicata agli utenti Iliad : Il 19 novembre sono state ufficializzate le nuove tariffe di Kena Mobile, attivabili anche online: parliamo di Kena Star Black, Kena 7,99 e Kena Voce, ognuna dedicata ad uno specifico target di pubblico. Ma la low cost di Tim ha deciso di integrare queste Promozioni con una ulteriore, attivabile però solo nei punti vendita Kena Mobile: tale offerta ricalca la 'vecchia' Kena Star 5 o, passando ad un'altra low cost, l'offerta lanciata da Ho.Mobile ...

Ho.MOBILE : l'offerta da 50 giga a 4 - 99 euro al mese scade il 19 novembre : Il 19 novembre è l'ultimo giorno utile per attivare l'offerta lanciata ad inizio novembre da Ho.Mobile e che offre minuti illimitati, sms illimitati e 50 giga in rete 4G al prezzo di 4,99 euro al mese. Tale promozione però non è dedicata a tutti, solo agli utenti Iliad e di operatori virtuali, ed il vantaggio riguarda anche il prezzo di attivazione: secondo il sito ufficiale infatti fra l'acquisto della sim, l'attivazione e l'anticipo della ...

Offerta Minuti e SMS illimitati 50 Giga con Ho. MOBILE : Super promozione tariffa con Minuti illimitati, SMS illimitati e 50 Giga di traffico internet con l'operatore Ho. Mobile

Ho.MOBILE - low cost di Vodafone ufficializza scadenza offerta da 4 - 99 euro : il 19 novembre : Le offerte, sopratutto quelle più vantaggiose, difficilmente durano per molto tempo, e così sarà anche quella lanciata da Ho.Mobile, da minuti illimitati, sms illlimitati e 50 giga in rete 4G al prezzo di 4,99 euro e dedicata ad utenti Iliad e di operatori virtuali. Dal sito ufficiale della low cost di Vodafone arriva l'ufficialità che tale offerta sarà attivabile fino al 19 novembre, a meno di eventuali proroghe. Se così sarà tale offerta ...

ho. MOBILE rimodula la sua offerta da 7 - 99 euro al mese - ma con una piacevole sorpresa : La tanto temuta rimodulazione da parte di ho. Mobile è effettivamente arrivata, ma gli utenti interessati saranno tutt'altro che tristi. L'articolo ho. Mobile rimodula la sua offerta da 7,99 euro al mese, ma con una piacevole sorpresa proviene da TuttoAndroid.

ho. MOBILE 50 Giga ancora in offerta a 7 - 99 euro per i clienti di alcuni operatori : Anche per il mese di novembre il team di ho. Mobile ha deciso di mantenere la promozione da 50 Giga a 7,99 euro dedicata ai clienti Iliad e di alcuni operatori virtuali L'articolo ho. Mobile 50 Giga ancora in offerta a 7,99 euro per i clienti di alcuni operatori proviene da TuttoAndroid.

LycaMOBILE lancia un’offerta pazzesca : minuti e SMS illimitati e 60 GB di 4G su rete Vodafone a 6 - 90 euro : 60 GB di traffico dati con il 4G di Vodafone a 6,90 euro ogni 30 giorni? Non è una presa in giro, è l'ultima offerta di LycaMobile L'articolo LycaMobile lancia un’offerta pazzesca: minuti e SMS illimitati e 60 GB di 4G su rete Vodafone a 6,90 euro proviene da TuttoAndroid.

Torna PosteMOBILE Creami WOW Weekend - mentre Creami Extra Senior è l’offerta per gli over 60 : Il prossimo Weekend risulterà attivabile l'offerta PosteMobile Creami WOW Weekend da 4,99 euro al mese, mentre gli utenti che hanno superato i 60 anni di età hanno la possibilità di attivare PosteMobile Creami Extra Senior per tutto il mese. L'articolo Torna PosteMobile Creami WOW Weekend, mentre Creami Extra Senior è l’offerta per gli over 60 proviene da TuttoAndroid.

1MOBILE Start Plus è una nuova offerta da 4 - 90 euro al mese su rete Vodafone : 1Mobile lancia una nuova offerta, attivabile dai nuovi e già clienti, dal prezzo molto contenuto, di appena 4,90 euro al mese, e da un pacchetto di contenuti sufficiente per un uso normale dello smartphone. L'articolo 1Mobile Start Plus è una nuova offerta da 4,90 euro al mese su rete Vodafone proviene da TuttoAndroid.

A primavera 2019 lancio offerta Sky per fisso e MOBILE : ancora stravolgimenti nel mercato italiano? : C'è ancora chi deve riprendersi dall'avvento di Iliad Italia, eppure il lancio di un'offerta Sky dedicata sia alla telefonia fissa che quella mobile sembra più certa che mai e anche vicina nel nostro paese. Nella prossima primavera 2019, il colosso della tv satellitare sarebbe pronto a scendere nel mercato nostrano anche con tariffe dedicate alle utenze domestiche e a chi vuole attivare una SIM mobile. Sky diventerà dunque operatore mobile ...

Ho. MOBILE - offerta All Inclusive per sfidare Iliad : la promozione dell'operatore virtuale Vodafone | Info e costi : offerta Ho. Mobile per sfidare Iliad: la promozione dell'operatore virtuale di Vodafone Ho. Mobile, offerta All Inclusive per sfidare Iliad: la promozione dell'operatore virtuale Vodafone - Info e ...

ho. MOBILE va all’attacco dei rivali con l’offerta da 50 GB a 7 - 99 euro : Anche ho. Mobile si dedica alle offerte operator attack, abbassando il prezzo della sua tariffa da 50 GB: la proposta include minuti illimitati, SMS illimitati e 50 GB di Internet 4G Basic a 7,99 euro anziché 9,99 euro al mese. L'articolo ho. Mobile va all’attacco dei rivali con l’offerta da 50 GB a 7,99 euro proviene da TuttoAndroid.