Hacker fai-da-te | lo spionaggio su internet è a prezzo di saldo

wired

: @l_patrizia Ma così fai capire già che sei un influencer... Altrimenti l'hacker non ti s'incula ?? - mbartolotta63 : @l_patrizia Ma così fai capire già che sei un influencer... Altrimenti l'hacker non ti s'incula ?? - MatteoSajina : Cazzo fai Stefano Gabbana che poi gli hacker cinesi ti distruggono - DeaDCeLL77 : Móh quando fai/dici una minchiata è sempre colpa dell hacker che ti ha preso di mira. Ma andate a fare in culo vah. -

(Di giovedì 22 novembre 2018) Da Amazon Rekognition, lo strumento di riconoscimento facciale che il colosso di Seattle sta vendendo alle polizie di tutto il mondo, fino all’utilizzo dei dati personali su Facebook per scoprire i nostri gusti, inclinazioni politiche, preferenze religiose e altro ancora (come evidenziato dallo scandalo Cambridge Analytica). Per non parlare di strumenti sofisticati, in dotazione alle forze dell’ordine ma anche ai cybercriminali, come gli Imsi Catcher: macchine “acchiappa-sim” che consentono di localizzare e pedinare i telefonini presi di mira e di intercettare telefonate e sms (oltre che tutti i dati relativi agli spostamenti e non solo). Nella nostra società digitale, il problema della sorveglianza di massa sta diventando sempre più pressante. E nel futuro la situazione è destinata a peggiorare. Se oggi sono i colossi della tecnologia a sviluppare strumenti che possono mettere a ...