Guida alle squadre di Serie A. Analisi della rosa dell’Atalanta : Dopo una partenza un po’ sottotono, la vittoria casalinga per 4-1 contro l’Inter (la quarta consecutiva in campionato dopo il 5-1 al Chievo, il 3-0 al Parma e la vittoria per 2-1 sul campo del Bologna) ha mostrato a tutti che l’Atalanta di Gasperini è tornata. E si trova all’ottavo posto, ad un solo punto dalla zona Europa League, chiusa al sesto posto da Roma e Sassuolo a pari punti (19). E proprio i bergamaschi saranno la decima squadra ...

Guida alle migliori offerte Black Friday Mediaworld - Euronics - Unieuro e Expert? Smartphone più convenienti il 23 novembre : Non è affatto semplice orientarsi tra le migliori offerte Black Friday Mediaworld, Euronics, Unieuro e Expert proprio in occasione del venerdì nero dello shopping, oggi 23 novembre. Le proposte sono moltissime sugli store online delle catene, in parte simili, in parte anche molto diverse e in questo articolo forniremo per i nostri lettori una Guida esaustiva alle sole promozioni più convenienti di tutte. Partiamo forse con le offerte Black ...

Slittino - Coppa del Mondo 2019 : esordio stagionale ad Igls. Dominik Fischnaller Guida un’Italia che va a caccia di podi : esordio stagionale per la Coppa del Mondo di Slittino su pista artificiale in un catino piuttosto favorevole ai colori azzurri come quello di Igls. Quello situato ad Innsbruck è infatti uno dei budelli più frequentati dalla Nazionale tricolore per gli allenamenti vista l’assenza di impianti in terra italiana. Si comincia nel week-end con la caccia alla sfera di cristallo: gare classiche tra sabato e la mattinata di domenica (singolo ...

Slittino - Coppa del Mondo 2019 : esordio stagionale ad Igls. Dominik Fischnaller Guida un’Italia che va a caccia di podi : esordio stagionale per la Coppa del Mondo di Slittino su pista artificiale su un catino piuttosto favorevole ai colori azzurri come quello di Igls. Quello situato ad Innsbruck è infatti uno dei budelli più frequentati dalla Nazionale tricolore per gli allenamenti vista l’assenza di impianti in terra italiana. Si comincia nel week-end con la caccia alla sfera di cristallo: gare classiche tra sabato e la mattinata di domenica (singolo ...

Slittino - Coppa del Mondo 2019 : Nagler-Malleier Guidano la nidiata di giovani talenti azzurri. Attenzione anche alle ragazze : Nuova stagione per quanto riguarda lo Slittino su pista artificiale: scatta nel week-end, sul catino austriaco di Igls, la Coppa del Mondo. Nove appuntamenti per assegnare la sfera di cristallo: l’Italia punta ad un ruolo da protagonista, in un nuovo quadriennio che porterà alle Olimpiadi di Pechino del 2022. Il punto di riferimento della squadra guidata da Armin Zoeggeler sarà ovviamente Dominik Fischnaller: per il nativo di Bressanone ...

L’Arabia Saudita ha torturato gli attivisti che si erano battuti per estendere alle donne il diritto di Guidare nel paese : Per mesi alcuni attivisti per i diritti umani, incarcerati in Arabia Saudita dalla scorsa primavera, sono stati sottoposti a duri interrogatori e torture da parte delle autorità saudite, secondo le informazioni raccolte dall’organizzazione Amnesty International. Tra le persone coinvolte ci

Galleria Alberoni - domenica una visita Guidata e uno spettacolo teatrale : ... scienza e teatro , che darà la possibilità di un'articolata riflessione e di una vera e propria immersione nel tema, antico e contemporaneo, delle migrazioni : dai movimenti della crosta terrestre, ...

Guida alle promozioni del Black Friday : Dal "Black Roc Friday" di Unieuro agli sconti sugli Echo di Amazon, dalla promozione di Ryanair a quella degli abiti firmati su Yoox: andranno avanti per tutta la settimana

Black Friday : piccola Guida alle promozioni : Dagli sconti sugli Echo di Amazon a quelli sugli abiti firmati di Yoox, dal "Black Roc Friday" di Unieuro alla promozione di Ryanair, che andrà avanti per tutta la settimana

Tim - Iliad - Vodafone e Wind : Guida alle offerte low cost. È guerra non solo di tariffe : Lo scontro tra operatori telefonici storici e Iliad sta raggiungendo nuovi livelli. Tim, Vodafone e Wind hanno lanciato altre offerte low cost dedicate agli utenti Iliad (e di operatori mobili virtuali...

Si sfalda Leu - l’alleanza Sel-ex Pd che credeva di Guidare la sinistra : Da tempo avevano già preso le distanze Laura Boldrini e Pippo Civati. Il leader Pietro Grasso aveva cercato di continuare l’attività. Ma la sconfitta alle Politiche aveva bruciato

Leu si scioglie : Liberi e uguali - l'alleanza di ex pd che credeva di Guidare la sinistra : Verso lo scioglimento Liberi e uguali, formazione politica costituita a fine 2017, sotto la guida di Laura Boldrini e Pietro Grasso. l'alleanza si ispirava al leader laburista britannico Jeremy Corbyn e alla sua 'riscoperta' di una serie di slogan e ...

Si sfalda Leu - l'alleanza a base di ex pd che credeva di Guidare la sinistra : Verso lo scioglimento Liberi e uguali, formazione politica costituita a fine 2017, sotto la guida di Laura Boldrini e Pietro Grasso. l'alleanza si ispirava al leader laburista britannico Jeremy Corbyn e alla sua 'riscoperta' di una serie di slogan e ...

Guida alle Powerline : come funzionano e quali scegliere : Si sente parlare delle Powerline ma pochi sanno cosa sono e come funzionano. In questa Guida cercheremo di approfondire gli aspetti tecnici e poi dopo aver visto le varie opzioni che il mercato offre di segnalarvi i migliori modelli. Breve indice del nostro articolo Cosa sono e come funzionano le poweline? Le differenze fra i modelli […] Guida alle Powerline: come funzionano e quali scegliere