Guida ai Nuovi voucher | come funzionano per imprese e famiglie

(Di giovedì 22 novembre 2018) Introdotte per colmare il vuoto lasciato dai, le prestazioni di lavoro occasionale sono state oggetto recentemente di importanti modifiche per mano del cosiddetto “Decreto dignità” (D.L. n. 87/2018 convertito in L. n. 96/2018), figlio del nuovo esecutivo giallo-verde. Alla luce dei cambiamenti intervenuti è quanto mai opportuna una panoramica sull’attuale disciplina delle prestazioni occasionali, soprattutto per capirne limiti e modalità di utilizzo. Le novità deiriguardano l’introduzione di due strumenti: il Libretto Famiglia (utilizzabile da privati) e il Contratto di Prestazione Occasionale (per professionisti, imprenditori, associazioni, …).: chi può utilizzarli Possono utilizzare ii seguenti soggetti: Persone fisiche che non esercitano attività professionale o d’impresa (per intenderci soggetti privati in ambito familiare) ...