Gsd Casilina Bccr calcio | I cat | Liverotti | «Il gruppo è giovane | la squadra può e

(Di giovedì 22 novembre 2018) Roma – Non è stato un avvio di stagione semplice per la Prima categoria del. I ragazzi di mister Marco Piccirilli sono ultimi in classifica, anche se nel girone F la situazione è davvero apertissima visti i ridotti distacchi tra le varie squadre. «Speravamo di fare un po’ meglio – dice il dirigente responsabile della primaFernando– Ma sapevamo che con unamoltoe composta da diversi ragazzi del territorio si poteva andare incontro a qualche rischio. Le prestazioni non sono quasi mai mancate a livello di qualità di gioco, ma purtroppo qualche ingenuità o disattenzione ci ha sottratto alcuni punti preziosi».rimane assolutamente fiducioso sulle possibilità di salvezza della. «Il girone è sicuramente tosto, ma al tempo stesso è livellato e quindi ci sono i margini per raggiungere l’obiettivo della salvezza». Ex giocatore ...