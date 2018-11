Grande Fratello Vip | Undicesima Puntata | Ecco la Prima Finalista!

Grande Fratello Vip : la bomba di Alberto Dandolo : Dasha - la fidanzata di Stefano Sala - sarebbe incinta : Il giornalista di 'Dagospia' e di 'Oggi' svela un clamoroso retroscena sulla fidanzata del modello lombardo, attuale protagonista del reality di Canale 5

Grande Fratello Vip - Jane potrebbe lasciare la casa e intanto ripensa all'ex Gianmarco : Nella puntata del Grande Fratello Vip che andrà in onda il 22 novembre, sapremo chi tra Jane Alexander e Walter Nudo dovrà abbandonare la casa di Cinecittà. Convinta di non superare il televoto, l'attrice italo inglese in queste ultime ore, sta ripensando alla sua situazione sentimentale e che la vede protagonista di un triangolo amoroso con Elia Fongaro e Gianmarco Amicarelli. L'attrice come abbiamo potuto notare, in vista della sua possibile ...

Grande Fratello VIP 3 - anticipazioni puntata di giovedì 22 novembre : Nuova puntata “di mezza settimana” del GF Vip, che il 10 dicembre vedrà il suo gran finale. Anche stasera tante sorprese e colpi di scena in agguato, ecco il comunicato ufficiale con le anticipazioni. Stasera, giovedì 22 novembre, in prima serata su Canale 5, nuovo appuntamento con “GRANDE FRATELLO Vip”, il reality prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Ilary Blasi con Alfonso Signorini. Dopo aver ricevuto, nel corso della ...

Grande Fratello Vip - Elia Fongaro e lo sputazzo contro Jane Alexander : 'Mi cercano tante donne' : Dopo l'uscita di Elia Fongaro dal Grande Fratello Vip, crescono i dubbi tra i fan sul rapporto dell'ex velino con l'attrice Jane Alexander. Che Fongaro non fosse del tutto preso dalla storia con la ...

Grande Fratello Vip news - un meraviglioso regalo per Benedetta Mazza | Video : Ieri è stato il compleanno di Benedetta Mazza. La concorrente del Grande Fratello Vip ha festeggiato un giorno così speciale nella casa più spiata d’Italia. La Mazza, però, non ha potuto festeggiare con tutti i suoi compagni d’avventura, dato che la produzione li ha divisi in due gruppi e ieri non ha permesso ai ragazzi della caverna di entrare nella casa. I due gruppi, però, si sono incontrati al confine tra la caverna e la casa ed ...

Grande Fratello Vip 3 - Stefano Sala “frena” il flirt con Benedetta Mazza dopo aver ricevuto una chiamata dalla fidanzata nella Casa : ecco perché : Il vero colpo di scena del Grande Fratello Vip 3 potrebbe riguardare il modello di Como dagli occhi di ghiaccio, Stefano Sala. Qualche settimana fa, proprio mentre stava portando avanti un flirt serrato con la “coinquilina” Benedetta Mazza, il fascinoso concorrente ha ricevuto delle chiamate private da parte della sua fidanzata ucraina, tale Dasha Dereviankina: quello scambio di parole ha avuto come conseguenza una brusca frenata nel rapporto ...

Grande Fratello Vip 3 - daily 22 novembre 2018 : Grande Fratello Vip 3 è in onda il lunedì in prima serata su Canale 5. Al timone del reality Ilary Blasi e Alfonso Signorini, con la partecipazione straordinaria della Gialappa's Band. GossipBlog, magazine di Blogo, segue in liveblogging il daytime delle 16:10 (su Canale 5) con immagini e aggiornamenti testuali in tempo reale. Grande Fratello Vip 2018 | Concorrenti I concorrenti del Grande Fratello Vip 3 sono: Andrea Mainardi, Benedetta ...

Grande Fratello Vip 2018 - Stefano Sala ha scelto tra Benedetta Mazza e la fidanzata Dasha : Stefano Sala ha finalmente fatto chiarezza dentro di sé e, complice anche la divisione in due gruppi che lo sta tenendo lontano da Benedetta Mazza (l’uno in caverna l’altra in casa) il modello concorrente del Grande Fratello Vip 2018 ha capito che l’unica donna che vuole è la sua fidanzata Dasha Dereviankina. Interrogato da Giulia Provvedi che gli chiede: “Ma tu la ami come prima?”, Stefano risponde “Certo, ...