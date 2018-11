Grande Fratello Vip 2018 | la dodicesima puntata in diretta Nella casa Justine Mattera e

Marco Carta : "Mio fratello Alessio? L'eredità più Grande che mi ha lasciato mio padre" : Marco Carta, ospite oggi a Vieni da me, si è raccontato a Caterina Balivo attraverso le canzoni dell’’intervista musicale’.prosegui la letturaMarco Carta: "Mio fratello Alessio? L'eredità più grande che mi ha lasciato mio padre" pubblicato su Gossipblog.it 22 novembre 2018 16:20.

Grande Fratello Vip - senza precedenti : 'Chi è rimasta incinta' - ci scappa un figlio? : 'Andate a comprare domani Oggi e scoprirete qual è la vera notizia di questo Grande Fratello Vip '. L'aveva annunciato Alberto Dandolo sul proprio profilo Instagram nella serata mercoledì 21 novembre, ...

Grande Fratello Vip - Alessandro Cecchi Paone demolisce Fabrizio Corona : 'Se non faccio l'amore...' : Le dichiarazioni rilasciate da Fabrizio Corona durante la sua ospitata a CR4 - La repubblica delle donne hanno colpito nel segno. Infatti, intervistato dal settimanale Chi , Alessandro Cecchi Paone ha ...

Grande Fratello Vip - Marco Ferri dice la sua sulla turbolenta relazione di Francesco Monte : Nella casa del Grande Fratello Vip sembra scoppiato l'amore tra Francesco Monte e Giulia Salemi. La prima coppia della casa sta vivendo questo flirt tra alti e bassi, visto che i litigi sono sempre dietro l'angolo. Non fanno altro che punzecchiarsi a vicenda, per poi lasciarsi travolgere dalla passione. Secondo alcuni, Monte è un abile stratega che sta cercando un modo per avere le telecamere puntate addosso. Dello stesso parere anche Ivan ...

Grande Fratello Vip : la bomba di Alberto Dandolo : Dasha - la fidanzata di Stefano Sala - sarebbe incinta : Il giornalista di 'Dagospia' e di 'Oggi' svela un clamoroso retroscena sulla fidanzata del modello lombardo, attuale protagonista del reality di Canale 5

Grande Fratello Vip - Undicesima Puntata : Ecco la Prima Finalista! : Nella casa del Grande Fratello Vip, Giulia Provvedi, apprende un’amara verita', il suo fidanzato, l’ha tradita. Due gradite sorprese all’interno della casa. Viene deciso il primo finalista. Grande Fratello Vip: tante tensioni tra i coinquilini. A sorpresa nella casa, i Ricchi e Poveri e Baby K. L’Undicesima Puntata del Grande Fratello Vip è colma di tante sorprese per i telespettatori, ma non solo i vip che albergano ...

Grande Fratello Vip - Jane potrebbe lasciare la casa e intanto ripensa all'ex Gianmarco : Nella puntata del Grande Fratello Vip che andrà in onda il 22 novembre, sapremo chi tra Jane Alexander e Walter Nudo dovrà abbandonare la casa di Cinecittà. Convinta di non superare il televoto, l'attrice italo inglese in queste ultime ore, sta ripensando alla sua situazione sentimentale e che la vede protagonista di un triangolo amoroso con Elia Fongaro e Gianmarco Amicarelli. L'attrice come abbiamo potuto notare, in vista della sua possibile ...

Grande Fratello VIP 3 - anticipazioni puntata di giovedì 22 novembre : Nuova puntata “di mezza settimana” del GF Vip, che il 10 dicembre vedrà il suo gran finale. Anche stasera tante sorprese e colpi di scena in agguato, ecco il comunicato ufficiale con le anticipazioni. Stasera, giovedì 22 novembre, in prima serata su Canale 5, nuovo appuntamento con “GRANDE FRATELLO Vip”, il reality prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Ilary Blasi con Alfonso Signorini. Dopo aver ricevuto, nel corso della ...

