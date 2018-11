Governo : Salvini - Conte e Di Maio persone leali - rapporto squisito : "Ci può essere qualche confronto e qualche discussione parlamentare, ma il rapporto umano secondo me viene prima di tutto: con Luigi Di Maio e Giuseppe Conte è un rapporto squisito, perché ho trovato due persone leali, coerenti, oneste e positive. Poi è chiaro che tra Lega e 5 Stelle, ci possono essere divergenze. Se dipendesse da me, questo Governo andrà avanti fino alla fine". Lo ha detto Matteo ...

Salvini-falco contro Tria-colomba Le elezioni Ue dividono il Governo : La colomba Tria e il falco Salvini. All'indomani della bocciatura della manovra da parte della Commissione europea e in attesa della cena Conte-Juncker di sabato si vanno delineando le posizioni all'interno dell'esecutivo. E, inevitabilmente... Segui su affaritaliani.it

Matteo Salvini assicura : “Il Governo non tasserà i risparmi degli italiani” : Il vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, garantisce che il "governo non tasserà i risparmi degli italiani", nonostante la bocciatura della manovra italiana da parte della Commissione europea con la conseguente possibilità di una procedura d'infrazione. "Spero che lo scontro finisca, il governo vuole dialogare con l'Unione europea", assicura ancora Salvini.Continua a leggere

La botta è arrivata : Salvini ha ripreso a fumare - l'incertezza si insinua nel Governo - anche se nessuno vuole toccare la manovra. Per ora : Nel cortile della Camera dei deputati è scesa precocemente la notte. Piove sui palazzi del nuovo potere gialloverde. Dal cielo, ma anche da Bruxelles, che con parole di inusitata durezza ha bocciato una volta per tutte la legge di bilancio e si avvia verso la procedura d'infrazione. C'è un uomo, accanto all'antica vasca che ha visto crescere e morire l'impero romano, illuminato dalla luce dello smartphone che sta compulsando. ...

Manovra - Salvini : disposti a confronto. Conte : colpa del passato Governo : Per quanto attesa, la bocciatura di Bruxelles alla nostra Manovra per «non rispetto particolarmente grave» delle regole di bilancio Ue scuote non poco la scena politica italiana. E porta all'ennesimo vertice di governo a Montecitorio - tuttora in corso - tra il premier Giuseppe Conte ed i due vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio. A caldo, a dettare la ...

Governo - vertice d'urgenza a Palazzo Chigi tra Conte - Di Maio e Salvini : 'la porcata' che fa venir giù tutto : vertice di Governo d'urgenza a Palazzo Chigi. Il premier Giuseppe Conte e i suoi vice Luigi Di Maio e Matteo Salvini , tornato in fretta e furia da una tavola rotonda con Confcommercio, si stanno ...

Anticorruzione - Governo battuto. Salvini : “Incidente di percorso” ma Colletti (M5S) : “Sono stati i leghisti” : Matteo Salvini esce dal consiglio dei ministri e ci mette la faccia in prima persona dopo il voto che ha mandato sotto la maggioranza nell’aula di Montecitorio sul Ddl Anticorruzione sull’emendamento che modificai reato di peculato a firma dell’ex M5S Catiello Vitiello. “E’ stato un incidente di percorso che avrà come risultato che il decreto (in verità si tratta di un disegno di Legge, ndr) Anticorruzione verrà approvato prima del ...

Anticorruzione - Governo battuto alla Camera. Ira M5S Salvini : «Passerà - sto ai patti» : Passa un emendamento a scrutinio segreto , presentato dall’ex M5S Vitiello, che chiede l’attenuazione del reato. E’ la stessa modifica che era stata inizialmente chiesta dalla Lega. Salvini: «Nessuna ripercussione sul governo, mantengo i patti»

