Governo | Di Maio | Con Salvini troviamo sempre soluzione | rapporto buono

Dl Sicurezza - il Governo pone la fiducia : lunedì il voto alla Camera. Di Maio : “È solo per una questione di tempi” : lunedì pomeriggio il Governo porrà la questione di fiducia sul decreto Sicurezza. “È per una questione di tempi. È un decreto che scade. Se dovesse fare tutto l’iter potrebbe slittare. È stato profondamente migliorato”, ha spiegato il vicepremier Luigi Di Maio intervenendo a Piazzapulita su La7. Secondo quanto si apprende in ambienti di Montecitorio, la maggioranza ha deciso di blindare il testo per tagliare la discussione generale e ...

Governo nel caos - Di Maio : 'Così non si può andare avanti' : Il Governo italiano è letteralmente nella bufera, non soltanto per la manovra economica, ma anche e soprattutto per problemi interni alla maggioranza. Infatti la maggioranza prima ha dovuto affrontare il problema dell'emendamento sul peculato, approvato da 36 ''franchi tiratori'' dentro la maggioranza di Governo, poi è arrivata in serata la stangata dell'Unione Europea che ha per l'ennesima volta bocciato la manovra Italiana. La cosa incredibile ...

Governo - vertice d'urgenza a Palazzo Chigi tra Conte - Di Maio e Salvini : 'la porcata' che fa venir giù tutto : vertice di Governo d'urgenza a Palazzo Chigi. Il premier Giuseppe Conte e i suoi vice Luigi Di Maio e Matteo Salvini , tornato in fretta e furia da una tavola rotonda con Confcommercio, si stanno ...

Rifiuti - il Governo firma il protocollo d’intesa per la terra dei fuochi - Di Maio : “Giorno importante” : Rifiuti, il governo ha firmato il protocollo d’intesa per un’azione urgente nella terra dei fuochi, Di Maio: “Giornata importante per i cittadini” E’ stato firmato nella riunione di governo a Caserta il protocollo d’intesa per un’azione urgente nella terra dei fuochi. In conferenza stampa il premier Giuseppe Conte ha annunciato: “Abbiamo un obiettivo ben preciso: tutelare la salute delle ...

Rifiuti - Governo firma intesa a Caserta. Ma Salvini diserta conferenza stampa con Conte e Di Maio : È stato firmato in prefettura a Caserta il Protocollo d'intesa sulla Terra dei Fuochi. Ma alla conferenza stampa con il premier Giuseppe Conte e il ministro dello Sviluppo Luigi Di Maio il...

Rifiuti - piano del Governo. Ma a Caserta Salvini diserta conferenza stampa con Conte e Di Maio : È stato firmato in prefettura a Caserta il Protocollo d'Intesa sulla Terra dei Fuochi, secondo quanto si apprende. A breve il premier Giuseppe Conte, i vicepremier Luigi Di Maio e Matteo...

Inceneritori - è scontro al Governo | Di Maio : "E' roba vintage" - Salvini : "Lombardia non torna indietro" | M5s : nel contratto c'è la chiusura : Sullo smaltimento dei rifiuti nel governo restano sempre due visioni diverse: i termovalorizzatori per il Carroccio, raccolta differenziata per i pentastellati che attaccano anche il "modello" lombardo suscitando la risposta piccata del governatore leghista e del ministro dell'Interno

Quota 100 - Boeri insiste : i conti del Governo non tornano. Di Maio : “basta allarmismi” : A due giorni dal parere finale della Commissione europea sull’intero impianto della Manovra 2019, che potrebbe anche portare subito all’apertura della procedura di infrazione verso l’Italia, torna anche il titolare dell’Inps (ancora per poco?) Tito Boeri, a tuonare e lanciare l’allarme sulla riforma delle Pensioni targata Governo Lega-5stelle. E lo fa a tutto spiano, denunciando anche gli attacchi subiti dal Governo. I conti non tornano, secondo ...

Rifiuti - vertice di Governo a Caserta. Di Maio : 'Gli inceneritori sono roba vintage' : I Cinquestelle, quindi, vorrebbero chiudere gli inceneritori in Lombardia, ma per il ministro dell'Interno Matteo Salvini 'se gestiti bene e controllati bene, portano più salute e più economia e, ...

Sugli inceneritori guerra di nervi tra Salvini e Di Maio - oggi il Governo a Caserta : Malgrado Matteo Salvini si professi «fiducioso e ottimista» verso un’intesa con Luigi Di Maio, nella maggioranza è ancora guerra di nervi sui termovalorizzatori. In questo scenario il premier Conte e sette ministri andranno oggi a Caserta per varare un piano d'azione per il contrasto dei roghi tossici di rifiuti...