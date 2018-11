Google One | cos’è e come funziona

Wind Tre : sconti speciali su Google Play in occasione Cyber Week : Roma, 22 nov., askanews, - Wind Tre, in occasione della 'Cyber Week', consiglia ai propri clienti a marchio Wind e 3, amanti del mobile gaming, una speciale promozione per scaricare giochi da Google ...

Reserve with Google : Musement è partner per la prenotazione di tour e attività : "Fare parte di questo nuovo progetto non rappresenta solo un notevole vantaggio per milioni di viaggiatori alla ricerca di attrazioni nelle migliori destinazioni del mondo, ma anche un'opportunità ...

Avete dimenticato lo smartphone? Google lo ritrova anche allo stadio : Se vi capita spesso di non ricordare dove Avete lasciato lo smartphone Android, probabilmente saprete che da tempo è disponibile l’app Google Trova il mio dispositivo. È semplice: permette di localizzare un prodotto Android su una mappa, di bloccarlo finché non lo si recupera e di farlo suonare per individuarlo facilmente. Finora questa utile applicazione funzionava bene all’esterno, non altrettanto all’interno degli ...

Vuoi chiamare l’Assistente Google da iPhone spento? Devi dire : “Hey Siri - ok Google” : (Foto: Google) Dai prossimi giorni l’Assistente Google diventerà un po’ più utile sui dispositivi iOS. L’ultimo aggiornamento dell’assistente digitale della casa di Mountain View porta infatti in dote il supporto alle scorciatoie di Siri, il che vuol dire che i suoi servigi potranno essere richiesti non più soltanto da un dispositivo sbloccato e pronto ad attendere la richiesta dall’app di Google ma anche dallo ...

Google Duo si aggiorna alla versione 44 e ci svela alcune feature in fase di test : Nelle scorse ore il team di Google Duo ha dato il via al rilascio di un nuovo aggiornamento di questa applicazione, portandola alla versione 44. Ecco le novità L'articolo Google Duo si aggiorna alla versione 44 e ci svela alcune feature in fase di test proviene da TuttoAndroid.

Attenzione su Google Play! Scoperte app infette con 600.000 download : Oltre 600.000 utenti hanno scaricato da Google Play (il negozio digitale della app Android) malware mascherati da app infette. Un esercito. A scoprirlo è stato Lukas Stefanko, ricercatore della società di sicurezza informatica Eset. Il grosso delle infezioni (circa 580.000) arriva da 13 applicazioni infette (immediatamente bloccate da Google), tutte dello stesso sviluppatore e tutte di giochi che simulavano la guida di moto, tir (come Truck ...

Google - l’app Benessere Digitale arriva su Pixel e Android One : Era stata annunciata durante la conferenza Google I/O, tenutasi lo scorso maggio, ora è finalmente uscita dalla fase beta la nuova funzionalità Digital Wellbeing o Benessere Digitale. Tale funzionalità permette di monitorare le modalità d’uso leggi di più...

Google One debutta in Italia. E arriva fino a 30TB di archiviazione su cloud : Viviamo in un’epoca in cui i contenuti digitali rappresentano un’importanza notevole, e tra la qualità sempre crescente della qualità di contenuti come video e foto, è inevitabile che aumenti anche la necessità di spazio per l’archiviazione dei dati. Una scelta utile può essere quella di affidarsi a dispositivi di archiviazione come chiavette USB e hard disk. Non è detto, tuttavia, che si possa avere sempre accesso al supporto ...

Pericolo truffa iPhone XS a 1 euro : perché il codice zap256ptw non va digitato su Google : Anche i truffatori si aggiornano e l'iPhone XS a 1 euro, in qualità di ultimo top di gamma Apple, ha preso il posto di uno dei melafonini precedenti nell'ultimo tentativo di raggiro. In queste ore, soprattutto su Facebook, non è difficile imbattersi in un post condiviso (all'apparenza anche da un nostro contatto) che informa tutti dell'incredibile occasione in corso, grazie al codice zap256ptw da digitare su Google. Lo diciamo subito, il vero ...

Google Maps la nuova applicazione permetterà di mandare messaggi : Inviare messaggi in tempo reale a ristoranti o negozi per chiedere informazioni o fare un ordine: le novità di Google Maps e quelle in arrivo

Google Foto introduce il nuovo pulsante di condivisione di album live e riabilita il backup solo quando lo smartphone è in carica : Con lo scopo di semplificare il processo di condivisione di contenuti, Google Foto sta per ricevere un nuovo pulsante "Condividi come album", apparso per alcuni utenti durante la navigazione negli album di persone e animali domestici. Google Foto permette anche di eseguire il backup solo quando lo smartphone è in carica tramite un'opzione disponibile nelle impostazioni di Google (Impostazioni -> Google -> backup di Google ...

Google One è disponibile per tutti in Italia - con prezzi che partono da 1 - 99 euro al mese : Google One è finalmente disponibile per tutti anche in Italia. Sul Play Store è presente la companion app per inisiare a gestire lo spazio di archiviazione. L'articolo Google One è disponibile per tutti in Italia, con prezzi che partono da 1,99 euro al mese proviene da TuttoAndroid.

Google Maps la nuova applicazione permetterà di mandare messaggi : Inviare messaggi in tempo reale a ristoranti o negozi per chiedere informazioni o fare un ordine: le novità di Google Maps e quelle in arrivo

Google Maps la nuova applicazione permetterà di mandare messaggi : Inviare messaggi in tempo reale a ristoranti o negozi per chiedere informazioni o fare un ordine: le novità di Google Maps e quelle in arrivo