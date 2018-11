Godin Milan | Leonardo vuole ingaggiare uno dei difensori più ambiti

Milan : per la difesa c’è l'idea Godin mentre Ibra interessa alla Samp : Il Milan si prepara al rientro in campionato dopo la sosta, quando i rossoneri saranno chiamati a disputare una gran partita nel big match contro la Lazio, che si giocherà allo Stadio Olimpico. In questi giorni, la dirigenza rossonera sta cercando di correre ai ripari dopo la clamorosa serie di infortuni che ha colpito la squadra allenata da Gennaro Gattuso. Contro la Lazio, infatti, l’unico difensore centrale a disposizione sarà il veterano ...

Milan in difesa : idea Godin a zero : Una volta archiviato questo obiettivo, potrebbe decidere di intraprendere una nuova avventura e, secondo il Corriere dello Sport , Leonardo ha già mosso i primi passi per provare a superare la ...