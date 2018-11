Gli strani emendamenti della manovra finanziaria | che Bruxelles ha ribocciato

Turisti-archeologi : Gli strani effetti del Ministero dell'Agriturismo : Concessioni di scavo ai proprietari di agriturismi, per consentire a turisti e vacanzieri di provare l'esperienza dell'archeologia. Questo, in estrema sintesi, l'ultimo emendamento alla manovra proposto dalla Lega, in materia di Beni Culturali, come riporta l'ANSA:Lega, turisti agriturismi archeologi 'fai da te' - Concedere agli agricoltori proprietari di un agriturismo la possibilità di "promuovere attività di ricerca archeologica ...

Richard Thaler e i comportamenti strani deGli esseri umani : Nota finale - Il fondamento dell'economia politica e, in generale, di ogni scienza sociale, è evidentemente la psicologia. Potrebbe venire il giorno in cui saremo in grado di dedurre le leggi della

La Caritas di Catania : nel 2018 Gli stranieri residenti aumentati del 4% : Nel 2018 a Catania 13.544 stranieri residenti , pari a circa il 4% della popolazione totale, , 562 in più dello scorso anno. Il dato è stato reso noto dalla Caritas Diocesana, che sabato prossimo nel ...

Gli stranieri hanno venduto 1 - 5 miliardi di titoli di Stato italiani a settembre : MILANO - Continua, ma senza i numeri drastici visti nei mesi precedenti, la fuga di investitori stranieri dal debito italiano: nel corso del mese di settembre, gli investitori esteri hanno fatto ...

Sempre mercoledì la Commissione Ue darà il suo parere sull'impianto della Manovra, nuovo capitolo di una guerra politica. Ed economica. 18 novembre 2018

Noi - Gli stranieri e i 'diversi' : al Gesù Nuovo un ciclo di incontri dell'Orientale e della Facoltà Teologica con crediti formativi : 'Io, lo straniero e il diverso in un mondo globalizzato' è appunto il titolo della rassegna, valida ai fini della formazione in servizio dei docenti di ruolo, legge 107/2015,, che prevede anche il ...

Premier - allarme Brexit : ecco Gli stranieri a "rischio" : Se la Brexit vera e propria è destinata a produrre ripercussioni pesantissime sulla politica e sull'economia in Europa , la Brexit calcistica può sconvolgere il mercato nei prossimi due anni. In attesa che venga scritto e sottoscritto il trattato che porterà all'uscita del Regno Unito dall'Unione ...

Brexit - rivoluzione in Premier : arriva il tetto aGli stranieri : LONDRA - rivoluzione in arrivo in Premier League dove, l'avvento della Brexit, avrà ripercussioni anche sul mondo del pallone. La federcalcio inglese, infatti, per affrontare l'uscita dall'Ue della Gran Bretagna e far aumentare il numero dei giocatori cresciuti nel settore giovanile, chiederà ai club una ...

Roccascalegna : il castello 'low cost' che piace aGli stranieri :

Gli oggetti più strani dimenticati su treni - aerei - bus e car sharing :

Trieste - giunta fissa la soGlia per Gli stranieri neGli asili : Un tetto massimo alla presenza di "bambini di cittadinanza non italiana" nelle materne. È quanto emerge dalla proposta di modifica al regolamento delle scuole dell"infanzia comunali di Trieste avanzata dalla giunta del sindaco Roberto Dipiazza.Come riporta Il Piccolo, la misure hanno l'obiettivo di "garantire un'offerta educativa qualitativamente appropriata per tutti i bambini". Trieste vuole così seguire l'esempio di Monfalcone, dove il ...

Nel Sud Gli stranieri extracomunitari lavorano più deGli italiani : Se la Sicilia è la regione europea con il più alto livello di disoccupazione d'Europa, l'Italia si aggiudica un altro...

Ennesima rissa tra stranieri nei pressi della stazione : famiGlie in fuga - ci sono feriti : Home Politica Cronaca Sport Attualità Notizie dall'Italia e dal mondo Salute Ambiente Spettacolo Lo spazio dei suoni Rubriche Cultura Arte e dintorni Enogastronomia Salento in forma Questioni di fede Motori Festival di Sanremo Salento movida Web Tv Salento da ...

Ubriaco - urla in strada e aggredisce uno straniero con una bottiGlia. Rissa tra extracomunitari in stazione : Un'altra Rissa si è consumata alla stazione di Lecce. Due stranieri, di cui uno Ubriaco, hanno cominciato a litigare davanti a numerosi presenti.