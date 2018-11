Gli ' angeli del pandoro' che hanno salvato il Natale | coro sui social | “Fateli cavalieri

Angelina Jolie contro violenza e pregiudizi : "Sono orgoGliosa di sostenere una causa di questa portata" : Tutti conosciamo Angelina Jolie per essere moglie, madre, attrice e regista. Ultimamente le sue doti sono conosciute anche nell'ambiente filantropico, dato che l'attrice si prodiga in cause umanitarie ...

Custodire e proteggere Gli "angeli" del Papa presentati aGli studenti : L'orientamento scolastico passa anche attraverso lo Stato del Vaticano. 'Architetto di un evento storico' presso la sala consiliare della Provincia gremita di studenti dell'intera provincia, il ...

Angelina Jolie sempre in prima linea contro Gli stupri di guerra :

Shiloh - la fiGlia “gender variant” di Angelina Jolie e Brad Pitt : Shiloh Nouvel Jolie-Pitt, la figlia dodicenne di Angelina Jolie e Brad Pitt, è una bellissima bambina bionda. Perfetto mix tra mamma e papà, viso d’angelo, bocca carnosa e capelli cortissimi da maschietto. Perché lei maschietto ci si sente da quando è bambina: in famiglia si fa chiamare John (guai a chiamarla Shiloh), si veste solo con pantaloni, sui red carpet che calca insieme a mamma sfoggia cravatte e smoking dal taglio ...

La crisi deGli angeli nell'era #metoo. Gli Usa boicottano il brand più sexy : Gli Angeli di Victoria rischiano di rimanere a terra. Azioni a picco, dimissioni, polemiche sui canoni di bellezza: le grane, in casa Victoria's Secret, sono diverse e stanno esplodendo una dopo l'altra. Ma a fagocitare il brand di lingerie più famoso al mondo rischia di essere il motivo stesso per cui è nato 41 anni fa: l'essere sexy. Che alle donne del 2018, soprattutto negli Stati Uniti, non piace - o non interessa - più. Vuoi perché i tempi ...

Come si porta il taGlio scalato deGli angeli :

Victoria's Secret Fashion Show - Gli angeli tornano a New York : Nuova location per la sfilata di moda piú attesa del mondo. Dopo Parigi, Los Angeles, Londra e Shangai, la celestiale passarella di Victoria's Secret approda a New York, nei paradisiaci antri dell'...

Victoria's Secret - in passerella Gli angeli gladiatori. L'ultimo show di Adriana Lima : La sua è stata l'ultima sfilata sulla passerella dello show di intimo più famoso al mondo. E per ringraziarla, Adriana ha sfilato per 19 anni per la marca di lingerie,, la maison le ha voluto ...

Victoria's Secret : Adriana Lima dice addio alla passerella deGli angeli : E tutti il mio amore ai migliori fan del mondo! Amore, Adriana'. Ecco tutte le immagini di una serata spettacolare in compagnia di top model come Kendall Jenner e Bella Hadid, creazioni firmate dalla ...

Addio al partigiano Enrico Angelini. A 90 anni cancellò una svastica : “Vorrei vedere Gli autori per raccontare la mia storia” : Neanche in vecchiaia, neanche negli ultimi anni di vita, aveva ceduto di un centimetro. Come nel 2015, quando aveva cancellato personalmente una svastica da una targa in ricordo dei combattenti della lotta antifascista alla cascina Radicosa, tra Trevi e la sua Foligno, in Umbria, ricevendo anche l’apprezzamento dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Oggi Enrico Angelini, partigiano, è morto a 93 anni: era nato il 17 marzo del 1925 e ...

Victoria’s Secret Fashion Show 2018 - Gli angeli fanno le prove : A New York tutto è (quasi) pronto per il Victoria’s Secret Fashion Show 2018 , che verrà registrato stasera per poi essere trasmesso tra un mese. Attese in passerella da Adiana Lima a Kendal Jenner e le sorelle Hadid. A vestire i sogni in lingerie del brand di moda dedicato al solo intimo femminile, però, saranno quasi 50 modelle da tutto il mondo, che si avvicenderanno in passerella sulle note musicali live di Rita Ora, Halsey e Shawn ...

Angelina Jolie e Brad Pitt alla resa dei conti : in tribunale per i fiGli : Angelina Jolie e Brad Pitt sono arrivati alla resa dei conti e presto si troveranno faccia a faccia in tribunale per discutere riguardo la custodia dei figli. Nel settembre del 2016 la coppia più amata di Hollywood ha annunciato il divorzio e da quel momento fra Angie e Brad è iniziata una guerra silenziosa. Se i due non hanno avuto difficoltà ad accordarsi per la divisione di castelli, ville da sogno e terreni, non sono ancora riusciti a ...

Brad Pitt e Angelina Jolie : a Dicembre inizia la battaGlia per la custodia : Cos'è successo finora Angelina Jolie e Brad Pitt si sono separati nel settembre 2016 , in quella che è stata una delle più deludenti e sorprendenti rotture del mondo di Hollywood. Nel successivo ...

Angelina Jolie e Brad Pitt - più vicino l'accordo sulla custodia dei fiGli? : L'anniversario dei due anni è stato lo scorso 20 settembre. Dall'annuncio choc ...