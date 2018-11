Giusy Pepi non è tornata a casa Cosa sta succedendo dopo che è stata trovata

Giusy Pepi ritrovata - ma non torna in famiglia : verifiche su presunti maltrattamenti : Non è tornata in famiglia Giusy Pepi, la mamma di cinque figli scomparsa da Ragusa e ritrovata ieri a Palermo. Gli agenti della Mobile stanno verificando se esistano condizioni di pericolo e disagio che avrebbero spinto la donna a 'fuggire'. A casa sua, intanto, è arrivata un'ispezione degli assistenti sociali per verificare anche le condizioni dei bambini.Continua a leggere

Ritrovata Giusy Pepi - la mamma con 5 figli sparita da Ragusa : E' stata Ritrovata dalla Polizia Giuseppina Pepi, la mamma di cinque figli scomparsa da Ragusa da oltre un mese. Le forze dell'ordine sono state allertate da una segnalazione del noto programma "Chi l'ha visto?" che tratta di casi di persone scomparse. Era in compagnia di due uomini e stava bene. Ora però dovrà chiarire la fuga da casa, chi sono i due uomini con cui era al momento del ritrovamento e se abbia subitoo meno dei maltrattamenti da ...

Ritrovata Giusy Pepi - era in fila per mangiare alla Caritas. Il marito : «Per lei la porta non è aperta» : Svolta investigativa sul caso della scomparsa di Giusy Pepi, la 39enne di Vittoria in provincia di Ragusa madre di cinque figli, scomparsa da casa lo scorso 15 ottobre. La donna è stata...

Chi l'ha visto - anticipazioni 21 novembre 2018 : ossa in Nunziatura e Giusy Pepi ritrovata a Palermo - info streaming : Alla conduzione ritroveremo l'immancabile Federica Sciarelli che continuerà a tenerci informati sui principali casi di cronaca e di scomparsa. Non mancheranno le ampie parentesi sui cold case spesso ...

Ritrovata Giusy Pepi - la mamma di 5 figli scomparsa il 15 ottobre scorso : Giuseppina Pepi, detta Giusy, la giovane mamma di cinque figli che lo scorso 15 ottobre aveva fatto perdere le tracce di sé da Vittoria, Ragusa, è stata Ritrovata. La donna, 39 anni, è stata rintracciata dagli agenti della Squadra Mobile della Questura di Ragusa nel centro di Palermo grazie a una segnalazione di un telespettatore di ‘Chi l’ha visto?’, la trasmissione condotta da Federica Sciarelli e in onda il mercoledì sera, in diretta, ...