Giucas Casella e altri personaggi si lamentano delle loro pensioni troppo basse

Pensioni dei vip - lo sfogo di Giucas Casella : ”Una cifra ridicola” : Giucas Casella è il grande mentalista di tutti i tempi, celebre e popolare in Italia, è Diventato famoso grazie all’esperimento delle mani legate. Nel corso della sua carriera addormentato i più grandi personaggi dello spettacolo e del cinema, con esperimenti sotto ipnosi e con sorprendenti esperimenti al limite della sopportazione fisica, come l’immersione nel ghiaccio, i carboni ardenti, sepolto sotto 2 metri di terra, chiuso in una botola ...

Giucas Casella : "Da piccolo mi accorsi che addormentavo facilmente gli animali. Per il paese ero 'indemoniato'" : Quando in televisione si pensa alla parola "ipnosi", il primo nome che viene in mente è quello di Giucas Casella. Intervistato nel corso della trasmissione radiofonica "L'Italia s'è desta", emittente dell'Università Niccolò Cusano, il mentalista ha parlato della sua carriera di ieri e oggi e di come tutto sia iniziato quando era bambino. È una cosa innata fare il mentalista. Io sono siciliano, di Termini ...

Giucas Casella - scontro con Carol a Domenica Live : “Basta stron*ate” : Carol Torr e Giucas Casella litigano in diretta a Domenica Live Giucas Casella ha avuto oggi la possibilità a Domenica Live di confrontarsi con la madre di suo figlio Carol Torr dopo i numerosi attacchi che i due si erano lanciati sia attraverso le riviste che attraverso la tv. Barbara d’Urso ha annunciato l’acceso confronto affermando che era la prima volta che i due si vedevano da anni, e ha aggiunto che ora avrebbero potuto ...

Giucas Casella : "Non volevo mio figlio" : Nella seconda puntata di Domenica Live c'era anche Giucas Casella . Il paragnosta nello studio di Barbara D'Urso ha fatto delle rivelazioni che hanno lasciato tutti di sasso. Giucas, infatti, è ...

Chi è James - il figlio segreto di Giucas Casella : James è il figlio segreto di Giucas Casella, nato 30 anni fa da una relazione con una ballerina inglese. Classe 1987, James è arrivato per caso e, come ha svelato anche l’esperto di ipnosi, non era desiderato dal padre. Poi però grazie a Pippo Baudo, Giucas ha cambiato idea e ha chiesto, ottenendolo, l’affido esclusivo del ragazzo, crescendolo insieme alla compagna Valeria Perilli. In questi giorni si è parlato molto del rapporto fra ...

Domenica live - Giucas Casella fa saltare i nervi a Barbara D'Urso : 'Non devi parlare dei miei figli' : Non è facile far arrabbiare Barbara D'Urso , ma Giucas Casella tra i suoi tanti poteri è riuscito nell'impresa. L'illusionista era stato invitato a Domenica live per parlare di sua moglie e suo figlio,...

Giucas Casella sbotta a Domenica Live : «Non volevo mio figlio» : Giucas Casella sbotta in tv contro la madre di suo figlio e urla: 'Lei ha detto una sola verità: io non volevo il bambino'. Ma poi, parlando di James, ormai trentenne,, dice: 'Mi ha fatto un regalo ...

